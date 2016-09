En la PGR registros de propiedades

• Se entregó lo requerido por las autoridades federales: Ramos Vicarte

• No se ha negado ni destruido información catastral: Yorio Saquí

Se reportaron propiedades de Duarte y Yunes

• La información fue requerida por autoridades de procuración de justicia y fiscales

Hilda Hermida Delgado.- El director del Registro Público de la Propiedad, Raúl Ramos Vicarte, dijo desconocer si en los últimos cinco años de la administración se ha incrementado el patrimonio de Javier Duarte de Ochoa, y aseguró, ha entregado toda la información que le han requerido las dependencias de procuración de justicia y fiscales.

En entrevista previa a la Guardia de Honor de la Secretaría de Gobierno frente al monumento de Miguel Hidalgo y Costilla, señaló que toda la información referente a las propiedades tanto del gobernador saliente como el electo, Miguel Ángel Yunes Linares, se ha entregado a la Procuraduría General de la República.

“Bueno, todas las propiedades que se han encontrado a él (Miguel Ángel Yunes) y a cualquier otra persona, han sido entregadas a las instituciones oficiales como la PGR. También solicitó propiedades de Javier Duarte y se han entregado”.

Cuestionado sobre si se ha incrementado el número de propiedades de Javier Duarte, aclaró que él asumió el cargo de Director de Registro Público hace dos años y medio, por lo que si se solicita la información se la darán.

En otro orden de ideas, el funcionario estatal negó tajantemente que la diputada priísta María Belén Fernández del Puerto haya reprobado en dos ocasiones el examen de oposición para acceder a una patente notarial.

“Eso es falso totalmente, la ley establece quiénes tienen derecho a presentar exámenes de aspirante o de oposición para obtener la función notarial. En el caso de la diputada solicitó un examen de aspirante y no lo ha presentado aún (…) no es cierto que haya reprobado, no ha presentado examen de aspirante”, aseveró.

Para finalizar, recordó que todavía están en concurso las 22 notarías libres en la entidad veracruzana y resaltó que no se crearon nuevas patentes en Veracruz.

Domingo Yorio:

No destruí información catastral

• Todo lo referente a bienes inmuebles de funcionarios está en manos de la PGR

Hilda Hermida Delgado.- El director general de Catastro en Veracruz, Domingo Yorio Saqui, aseguró que no mintió al entregar la información solicitada por la PGR de bienes inmuebles de funcionarios estatales, incluidos el Gobernador y familia.

En entrevista, el funcionario estatal señaló que el padrón catastral es único y se va actualizando según los municipios avancen en sus unidades catastrales.

En ese sentido, comentó que es falso que se haya negado y destruido documentación de información solicitada por la Procuraduría General de la República, y sostuvo que la base de datos de la dependencia está ya en manos de la PGR a través del Centro de Investigación de Seguridad Nacional (CISEN).

El funcionario estatal afirmó que dicha información se encuentra a disposición de la dependencia federal desde el pasado mes de junio a fin de contribuir con la información correspondiente.

Cuestionado en torno a las acusaciones en su contra publicadas en un medio de circulación nacional, indicó que desde el 21 de julio la PGR presentó una lista solicitando la información sobre las propiedades que tenían las personas que la integraban, a la que dio respuesta.

“Nosotros respondemos con base a lo que tenemos en nuestro padrón catastral, es un instrumento recopilador, aglutinados de la información que nos mandan los ayuntamientos a través de las siete delegaciones estatales y en base a ello nosotros informamos”.

A pregunta expresa, Yorio Saqui rechazó que haya mentido ante la PGR, además de que no se puede, toda vez que el secretario general de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, les ordenó poner en junio la base de datos a disposición del CISEN.

– ¿Alteraron la información?, ¿no mintió entonces a la PGR?

– No, por supuesto que no, ni me lo piden, ni lo haría, ni se puede, el Secretario de Gobierno, por instrucciones del Gobernador, nos indicó por el mes de junio, nos ordenó que pusiéramos a disposición del CISEN nuestra base de datos, como la ponen otros registros y el Cisen tiene ese padrón.