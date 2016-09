Desaparecen dinero para una clínica

• Desde 2015 se debió construir pero Salud dice que Sefiplan nunca entregó el dinero: Alcalde

Marlene Carranza.- La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) no entregó recurso federal a la Secretaría de Salud de Veracruz para la construcción de un Centro de Salud en la localidad de Acocota.

Por lo que las autoridades municipales contemplan acudir ante la Procuraduría General de la República (PGR), y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con la finalidad de que las autoridades estatales aclaren dónde quedó el monto.

El alcalde del municipio de Acajete, Ranulfo Eleazar Hernández Rodríguez, señaló que desde el 2015 la obra fue autorizada; sin embargo han sido informados por parte de Salud que es la Sefiplan quien no entregó el recurso federal por el orden de 5 millones de pesos.

Por lo que son más de 2 mil 500 personas de seis comunidades las que se ven afectadas y desde hace más de un año se ven obligados a recibir atención médica en un salón social donde no hay condiciones óptimas.

El edil aseveró que fue la Jurisdicción Sanitaria de Banderilla quien presionó para que derrumbaran el Centro de Salud que prestaba servicio desde el 2000 con la promesa que se construiría uno nuevo.

“Fuimos engañados por la Secretaría de Salud. En la comunidad Acocota teníamos un Centro de Salud, pero nos ordenaron de la Jurisdicción Sanitaria de Banderilla, específicamente, el doctor Venustiano, nos ordenó que se demoliera el Centro de Salud porque teníamos aprobado un Centro de Salud más grande desde Gobierno Federal”, explicó.

Acompañado por Agentes Municipales de comunidades de Acajete, señaló que han remitido oficios al secretario de Finanzas del estado, Antonio Gómez Pelegrín y al secretario de Salud, Fernando Benítez Obeso; sin embargo estos no han sido contestados.

Aunque hasta el momento esta falta de servicio de salud no ha cobrado vidas en el municipio, el presidente municipal insistió que la situación es grave.

“La salud sabemos que es algo fundamental para todas las familias, más que estas seis comunidades tienen una alta marginación. Si no iban a dar el recurso, ¿por qué ordenaron la demolición?”, enfatizó.

Por tal situación, aseveró que tomarán las medidas legales correspondientes para que los habitantes del municipio cuenten con el Centro de Salud que requieren.