Maletas los delegados de Conafor y Semarnat

• El Gobernador electo debería pedir su cambio

Francisco Guevara Méndez.- Ante a falta de resultados durante el sexenio por parte de los delegados de la Conafor y Semarnat, el presidente de Profesionales por México, Reynaldo Guerrero Corona, hizo un llamado al gobernador electo a que haga cambios en estas áreas una vez que inicie su mandato.

Dijo que dichas delegaciones, igual que la Secretaría de Medio Ambiente, no han dado resultados desde que inició el gobierno de Javier Duarte, por el contrario, sólo han permitido la ejecución de algunos proyectos que afectan la riqueza natural del estado.

Consideró que el siguiente gobierno tendrá una duración demasiado corta como para tener funcionarios que no den resultados a la ciudadanía: “No hay tiempo para seguir dejando a aquellos que no demostraron ser buenos para estos puestos”.

En ese sentido, consideró que Miguel Ángel Yunes Linares debe integrar en su gabinete a mujeres y jóvenes que tienen mucho que dar al estado.

“Queremos que a Veracruz le vaya mucho mejor y creemos que no debe reciclar funcionarios que no dieron resultados. No queremos cartuchos quemados, queremos rostros nuevos y gente con ganas de trabajar”.

Señaló que el siguiente periodo tendrá menos tiempo y menos recursos económicos para atender las demandas de los veracruzanos, por ello consideró que debe elegir bien a su gabinete.

Además opinó que no debe dejar de lado programas que salven las especies en peligro de extinción, como lo es el cangrejo azul, para el cual realizaron una campaña para su cuidado.

“Creemos que la protección ambiental debe ser importante en el siguiente periodo. Nosotros hicimos la campaña en protección del cangrejo y propusimos que la ruta del cangrejo sea promocionada como ruta turística pues resultarían beneficiados 29 municipios costeros y 70 aledaños”, concluyó.