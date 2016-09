Diputados aviadores

• Muchos nunca presentaron alguna iniciativa y sólo venían a cobrar

José Pastor.- El diputado local Marco Antonio Del Ángel Arroyo calificó como “aviadores legislativos” a los diputados locales que nunca presentaron una iniciativa de ley y sólo acudieron a cobrar un salario.

“Los que fueron a levantar el dedo y no presentaron ninguna iniciativa están en un grave problema de conciencia y un grave problema de sus electores. Como diputado tienes que proponer iniciativas, pero si estos personajes no lo hicieron están muy mal, muy mal y por eso estamos peor”, apuntó.

En entrevista, criticó, incluso a sus propios compañeros del PRI, porque nunca presentaron alguna iniciativa o subieron a tribuna para usar la voz a casi tres meses de que concluya la actual legislatura.

“Podemos llamarlos aviadores legislativos, porque si no participaron entonces que hicieron, este trabajo del legislativo no es tan complejo, se trata de presentar iniciativas de ley, representar y tercero controlar al ejecutivo, son sus tres grandes funciones, no es tanto lo que hay que hacer”, apuntó.

A la fecha, dijo, se habla de honestidad intelectual, por lo que señaló que no es posible devengar un salario si no se presentó ninguna ley, y cuando se vota a favor o en contra se pueden ver los compromisos que tienen de manera congruente con su partido y su plataforma.

“El hecho de que algunos diputados improductivos sean de mi partido, no quiere decir que no los critique, yo siempre he dicho que el PRI debe dejar a un lado su frivolidad y debe denunciar los excesos del PAN y el PAN debe quitarse el yugo de la familia Yunes Linares y denunciar a los priístas que han sido rapaces, sobre línea combatiremos la corrupción porque mientras es pura demagogia”, señaló.