Porque soy noticia…

• José Pastor

… es que estoy envuelto en un gran ridículo legal como gobierno de Veracruz luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación prácticamente eche abajo dos de mis propuestas presentadas. La primera, para lograr usar los recursos del fideicomiso del 3 por ciento sobre la nómina para el pago de deuda a proveedores. La segunda para implementar en Veracruz un sistema anticorrupción. Ambas están a punto de caer y dejarme – una vez más – en ridículo a nivel nacional, más del que se está haciendo. Por cierto, ya no queda en ridículo, sino que genera lástima quien se dice gobernador por divulgar fotografías donde presuntamente “saluda” al presidente Enrique Peña Nieto, en un intento de querer negar lo evidente, que no está en el ánimo del mandatario nacional. Y es que justamente es el señor del copete quien pidió que se actuara en contra de la reforma para crear el sistema anticorrupción en Veracruz, cuando se pretendía imponer a tres magistrados, uno de los cuales se terminó imponiendo después (Francisco Portilla Bonilla), y crear la llamada sala anticorrupción al interior del Poder Judicial… ¡De mal en peor!

… SE EVIDENCIA lo que hay detrás de la negativa a mi publicación como reforma para crear el Plan Veracruzano de Desarrollo. Y es que aseguran los conocedores que el retraso de Ejecutivo del Estado para promulgar la reforma al artículo 33 constitucional, es para evitar que el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, pueda acceder a los archivos de las distintas dependencias estatales y encontrar el cochinero en que las están dejando, lo que llevó a la bancarrota a los veracruzanos… ¡El miedo no anda en burro!

… SIGO DANDO pena ajena. Yo como presidente de la República sigo acumulando puntos por lo que en redes sociales califican como “burradas”, luego de permitir la visita del candidato presidencial Donald Trump, quien juzgó severamente a los mexicanos e incluso pretende crear un muro fronterizo para evitar el acceso de nacionales a tierras gringas. Lo cierto es que de tonto nunca me han bajado, desde mi pésima forma de hablar inglés, ser evidenciado por mi poca capacidad intelectual, hasta el recientemente escándalo por plagiar textos para mi tesis… ¡Si para eso no se estudia!

… NO ME QUEDA otra que seguir creyendo en los Reyes Magos. Y es que la Sefiplan anunció que será este viernes cuando empiece a depositar el dinero que me adeuda como OPLE y que mantiene detenido el pago salarial de infinidad de empleados, algunos de los cuales han tenido que inventar vender antojitos con tal de sobrevivir. Al menos mi consejero, Alejandro Bonilla, sí cree en los milagros divinos. Lo que no sabe él es que la Sefiplan detuvo ese flujo financiero luego de que la SCJN autorizara la suspensión de la reforma para usar los recursos del 3 por ciento sobre la nómina para pago de deuda a proveedores. Y es que aunque yo como OPLE no sea proveedor, las autoridades de esa dependencia, pretendían usar ese recurso para cubrir este faltante… ¡De desvío en desvío!

… SIGO en el mismo plan. Resulta que si algo levantó mi campaña como candidato a gobernador fue la dura postura para criticar los actos del pésimo gobernante que ya está a punto de irse. Mi nombre de Héctor Yunes sigue dando de qué hablar, por lo que ahora mi lucha es lograr que a este señor, a quien le faltan cerca de tres meses para irse legalmente, lo corran del PRI. Si bien algunos aseguran que todo es parte de un show mediático del PRI este intento de expulsión, lo cierto es que en mi caso ya es un asunto personal lograr que se haga realidad… ¡Duro y a la cabeza!

La noticia soy yo todos los viernes, por el simple hecho de ser noticia. José Pastor, soynoticia@gmail.com