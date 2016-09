Líder de invasores los jode

• En El Mango Daniel Rendón cobra por servicios clandestinos presumiendo regularización

Marlene Carranza.- El líder del terreno invadido, El Mango, cobra para que los invasores tengan servicios de manera clandestina y engaña a los “paracaidistas” con la promesa que van a regularizar su predio, aseveró el vocero de la alianza por la Defensa de Áreas Verdes de Xalapa, José de Jesús Molina.

En entrevista, señaló que el líder de la organización Madres Solteras en Acción, -misma que aseveró no está registrada-, Daniel Rendón Nicolás, cobra 500 pesos por servicio de agua potable más 150 pesos mensuales, y mil pesos más por contar con electricidad.

Mencionó que a pesar que informaron a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), y al Ayuntamiento de Xalapa, las autoridades no han actuado en consecuencia.

“Nosotros que pagamos mes con mes si hay algún adeudo nos cortan el agua pero a ellos que están conectados de manera clandestina no hay ninguna sanción, no hay ninguna manera de desconectarlos”, señaló sobre la situación del predio invadido en la colonia Moctezuma.

Aunado que indicó que el presunto líder, solicitó a alrededor de 150 familias “paracaidistas” seis mil pesos para entregarlo a Luis Bustos García quien es el titular de Patrimonio del Estado y que de esta forma se puedan regularizar los predios.

“Hacemos el llamado al director de Patrimonio del Estado para que acuda a la zona y que le aclare a la gente en qué condiciones está ese predio, si se va a regularizar de esa manera o no. De lo contrario sería una extorsión”, comentó.

Al recordar que no es la única área invadida, insistió que es necesario que el alcalde Américo Zúñiga Martínez acepte la solicitud de audiencia.

“Vamos a hacer el llamado que tenga que hacerse, vamos a hacer protestas pacíficas, innovadoras como performance y vamos a tener en la colonia próximamente el primer festival con el lema ‘No a la muerte ecológica’ ”, añadió.