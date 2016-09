Balde de agua fría con nombramiento

• Arturo Reyes Isidoro

El poder, ¡ah el poder!

Como es natural –de acuerdo a mis fuentes panistas–, hubo quienes no estuvieron muy de acuerdo con el nombramiento de Sergio Hernández como el nuevo coordinador de la bancada panista en la LXIV Legislatura que entrará en funciones el próximo 5 de noviembre, pero lo vieron como algo natural. “Hubo alguien que no estuvo muy de acuerdo pero no es algo de magnitud mayor”.

En la dirigencia estatal piensan que, por supuesto, en el Gobierno del Estado se enteraron y trataron de capitalizarlo y por eso trataron de dar la idea de que los blanquiazules están divididos y, muy burdos, con todo el sello de los clásicos “chulecorreos” (correos electrónicos manipulados desde el Gobierno del Estado), enviaron ayer a los medios “información” demeritando la imagen de Sergio y “golpeando” al dirigente estatal del PAN, José de Jesús “Pepe” Mancha Alarcón, quien se habría confabulado con el Gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, para imponer al nuevo y futuro coordinador del grupo parlamentario en el Congreso local.

Un vocero autorizado me dijo anoche que sus enemigos políticos no acaban de entender y que les costará trabajo entenderlo que el PAN no es el PRI, que en el seno del blanquiazul se respetan los estatutos internos y que quien pone el ejemplo es el propio Gobernador electo, quien para nada quiso interferir en el nombramiento que se hizo de Sergio Hernández, porque ha sido reiterativo de que no sólo respetará la autonomía del Poder Legislativo sino también la interna de su partido.

No podía ser de otra manera, pues haber intentado frenar u oponerse al nombramiento para empujar a un recomendado suyo hubiera sido la primera gran incongruencia de Yunes Linares, quien, así, ha enviado el primer mensaje a los militantes de su partido y a los veracruzanos en general de que va en serio y de que está dispuesto a cumplir lo que ha venido pregonando en sus discursos de ser respetuoso no sólo de la autonomía de los otros poderes sino también de la vida interna de partidos y organizaciones de todo tipo en el estado.

Independientemente del punto de vista de los dirigentes panistas, indudablemente se ve que el nombramiento de Sergio Hernández, tan repentino como sorpresivo, les cayó como un balde agua fría a quienes tenían algún interés personal en conservar privilegios y canonjías o a quienes ya se frotaban las manos pensando en que llegaría al liderazgo de la bancada mayoritaria alguien quien respondería a sus intereses y sacarían un provecho personal al estilo priísta.

De todos modos hay que esperar para comprobar qué tan acertada fue la decisión de Pepe Mancha, que también de sorpresas está hecha la vida, más la política.

Edel o Amadeo Jr.

Resuelta la gubernatura, enfilada también la futura conducción en el Poder Legislativo con una bancada panista mayoritaria, igualmente viene el cambio del titular del Poder Judicial del Estado.

En noviembre habrá de entrar el relevo del actual magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto “Beto” Sosa Hernández, y entre los hombres de la toga y el birrete se perfilan ya dos nombres: el de Edel Álvarez Peña y el de Amadeo Flores Villalba.

Edel, con su periódico Liberal del Sur (uno de los medios impresos que publica “Prosa aprisa” en Coatzacoalcos) se la jugó abiertamente con Miguel Ángel Yunes Linares en la carrera por la gubernatura, lo que hace pensar a muchos, incluyendo magistrados, que hay un compromiso que saldar.

Amadeo Jr., quien tiene su valor propio como abogado y estudioso del derecho, sería una opción joven, y aunque no necesita vejigas para nadar, no está de más el apoyo que le podría dar su padre el actual presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Felipe Amadeo Flores Espinosa.

Beto Sosa me ha dicho que hay total autonomía en el Poder Judicial y entonces los magistrados tienen la palabra.

Golpe a prestadores de servicio

La noticia del traslado de las oficinas de la Secretaría de Turismo (Sectur) de Veracruz a la zona conurbada del puerto y Boca del Río fue, sin duda, un duro golpe en el ánimo de los prestadores de servicios del ramo de la capital y su región, quienes ya tenían el temor de que el próximo gobierno concentrara sus atenciones en los hoteleros y restauranteros de aquella zona, que si bien es cierto que para el resto del país suele ser el corazón económico y turístico del estado, no representa toda la riqueza y diversidad de la entidad. Los empresarios de los Tuxtlas, de Coatzacoalcos, de Chachalacas, de Costa Esmeralda, de Cazones y de los pueblos mágicos como Papantla y Zozocolco además de Coatepec y Xico, confían en que se les dé el lugar que se merecen.

Dos invitaciones

El martes, aunque muy informalmente, me llegó vía correo electrónico la invitación a celebrar el 206 aniversario de la Independencia de México, esto es, a la ceremonia de El Grito en el Palacio de Gobierno. Dudo que me llegue invitación impresa, porque sé que no hay dinero para mandarlas a hacer, lo que ya no es ninguna novedad (este fin de mes no han pagado ni siquiera a trabajadores sindicalizados en varias dependencias).

En la administración estatal hacen esfuerzos por superar la adversidad. A diferencia de años anteriores, es la fecha en que no ponen los adornos alusivos a la fecha en las calles del centro de la capital y es que están tratando de remendar los que tienen en muy mal estado o de hacer uno con las partes servibles de varios más.

De artistas de renombre, nada. Adentro se habla del “talento artístico”, sin saber concretamente a qué se refieren, aunque todo indica que terminarán echando mano de grupos locales y de todo el tesoro artístico de la Universidad Veracruzana.

Ayer se me entregó la invitación para el III Informe de la rectora de la Universidad Veracruzana, el próximo lunes a partir de las siete de la noche, que tiene como lema “Tradición e Innovación”. Será en la Sala Tlaqná, en el campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, en Xalapa.

Inician talleres literario y artístico

El escritor Marco Tulio Aguilera Garramuño, mi compañero en la Editorial de la UV, iniciará el próximo sábado reuniones sabatinas que llama “El poder de la imaginación: Taller de Creación Novelística”, para lo que está convocando a las personas interesadas en escribir otras literarias.

Me explicó: El primer requisito para ingresar en el grupo es presentar un escrito auto presentándose; el segundo enviar un capítulo de novela o el plan bien razonado de una novela que pretenda escribir; se acepta también un cuento o una crónica. El tercer requisito es presentarse a una entrevista personal con el coordinador del taller. Tanto el capítulo de novela como el plan de la obra y la concertación de la entrevista, se harán a través de la siguiente dirección de correo electrónico: aguilera.marcotulio@gmail.com Desde ya se reciben solicitudes en dicha dirección.

Por su parte, Perla Hernández, mi maestra de baile, iniciará el próximo sábado taller de baile de salsa en la Casa Naolinco de Xalapa, a partir de las once de la mañana. Perla, por cierto, se presenta la noche de este jueves en el Velódromo de Xalapa como parte del Espectáculo Jarocho, uno de los platillos fuertes del Festival de las Flores Xalapa llena de luz, que han desarrollado con éxito tanto Mauricio Cuevas Gayosso como Ernesto Aguilar Yarmuch, con todo el apoyo del alcalde Américo Zúñiga Martínez.