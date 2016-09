En riesgo el presupuesto destinado al campo veracruzano

• Samuel Aguirre Ochoa

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público asignó $588,500,000.00 (quinientos ochenta y ocho millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo para impulsar el sector agropecuario en el Estado de Veracruz, recursos que debieron de haber llegado a la Sedarpa a finales del pasado mes de abril, pero es hora en que aún no aterrizan y están a punto de perderse, afectando a los productores veracruzanos que están necesitados de estos apoyos para mejorar la producción y la productividad. Se dice que la razón de esto, es que la Federación no tiene confianza en el buen manejo de los recursos por parte de los funcionarios encargados de hacerlo, y que existen recursos que no han sido comprobados desde 2014.

Esto es una verdadera contradicción, ya que el dinero está etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación; debieron llegar de manera puntual, pero no ha sucedido así, a pesar de que estos dineros son tan necesarios para mejorar la suerte de las casi 2 millones de personas que viven en el campo, y que en su mayoría están en pobreza. Este tipo de contradicciones se dan en una sociedad que no funciona bien, que está enferma, que tiene serios problemas estructurales y en la cual el sector gobernante extravió el rumbo; sociedad que hay que curar de alguna manera, para lo cual se requiere que los sectores mayoritarios (obreros, campesinos y artesanos) se organicen y hagan respetar las garantías que el pueblo trabajador ha logrado con sus luchas a lo largo de la historia.

Curiosamente se ha hablado poco sobre este suceso de subejercicio, a pesar de que está por concluir el año fiscal y sería una situación verdaderamente lamentable que se pierdan estos recursos que tanta falta hacen para capitalizar el campo veracruzano. Los programas a los que hacemos referencia son: Programa de Concurrencia con Entidades Federativas, Extensionismo Rural, Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo o Agua, Información Estadística y Estudios y Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.

Los efectos de que se pierdan estos recursos van a traer consecuencias negativas para el campesinado veracruzano, pues al no recibirlos para la inversión en sus unidades productivas, la producción va a disminuir y no obtendrán los recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas de sus familias, lo que a su vez provocará la inmigración de grandes masas hacia las ciudades buscando oportunidades de empleos, oportunidades que seguramente tampoco van a encontrar. Se incrementará aún más la pobreza y muchos jóvenes pueden caer en actividades ilícitas.

Por eso el Movimiento Antorchista considera oportuno hacer un llamado a las autoridades federales y estatales, a que actúen con cordura y se busque una salida favorable a este problema y a las organizaciones de productores para que exijamos se ejecuten estos programas en beneficio del campo veracruzano.

Al parecer este fenómeno no sólo se está presentando en el sector agropecuario, se sabe que también sucede lo mismo con otros fondos dirigidos a construir obras de infraestructura básica para el desarrollo del estado, como carreteras, luz eléctrica, centros de salud, etc. Hay una verdadera parálisis en las dependencias de gobierno del estado. ¿Y dónde va a quedar el presupuesto aprobado por los Congresos federal y estatal para Veracruz? ¿A dónde van a ir a parar los dineros presupuestados? Nosotros creemos que estos recursos deben ejercerse conforme lo establece el Código Financiero para el Estado de Veracruz.

Los campesinos están urgidos de apoyos para impulsar la producción mediante la innovación y transferencia de tecnología: tal es el caso de los productores del municipio de Villa Azueta, quienes derivado de un acuerdo firmado con la Sedarpa ya hicieron un depósito de 3 millones de pesos al proveedor de semilla mejorada de maíz, y éste no la suministra, debido a que la Sedarpa no ha aportado la parte que le corresponde. Están irritados y seguramente dentro de poco se movilizarán ante las instancias de gobierno para que se cumpla lo establecido en la minuta.