Desatino de EPN darle oxígeno al republicano: Barrales

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales Magdaleno, sostuvo que es un desatino el que con la visita a México, el presidente Enrique Peña Nieto le dé oxígeno a Donald Trump en su candidatura por la presidencia de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, la lideresa criticó “que se le abran las puertas” al candidato republicano que “se ha dedicado a golpear a los mexicanos”, pues aseveró que no es bienvenido y la única utilidad en su arribo a México es que pida disculpas por todos los mensajes de odio hacia los mexicanos.

“Nos parece un desatino, lo único que podría tener sentido sería que se le pidiera, se le exigiera que se disculpara por sus comentarios, por sus señalamientos a los mexicanos y si él tiene esa sensibilidad, pues sería lo único que tendría sentido a este encuentro. Evidentemente un personaje que se ha dedicado a descalificar, a agredir, a denostar a los mexicanos de ninguna manera puede ser bienvenido a nuestro país.

“Además, en las encuestas le está yendo mal y que nos parece un desatino darle oxígeno a un personaje que poco está teniendo eco en su país y que al país al que está agraviando y al que está constantemente ofendiendo, pues le vengamos a dar una bocanada de oxígeno”, expresó.

Reiteró que es preocupante que a un personaje que enarbola una bandera de “golpear a los mexicanos” pueda ser recibido por el presidente de la República.

“Nos preocupa que se les esté abriendo la puerta a quien se ha dedicado a golpear a los mexicanos, nos parece una mala señal y bueno, nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos, no se trata solamente de emitir una opinión sobre si nos gusta o no que venga, no nos gusta, no es bienvenido”, criticó.

Anunció que en el mes de septiembre realizará una gira a Estados Unidos para reunirse con migrantes mexicanos para que quien sea el próximo presidente de ese país no vulnere los derechos de la comunidad mexicana.

La gira contempla ciudades como Chicago y Los Ángeles donde se concentra el mayor número de mexicanos migrantes.

“El PRD va a trabajar por que no se vean afectados lo derechos de nuestros connacionales en Estados Unidos, vamos a estar allá en el mes de septiembre, vamos a estar tres días, vamos a reunirnos con nuestros connacionales, con la comunidad de mexicanos en Chicago, la comunidad de mexicanos en Los Ángeles, en algunas otras entidades vamos a estar, vamos a promover la organización de nuestros connacionales para que llegue el candidato que llegue, candidato o candidata que llegue, esto no vulnere los derechos de los mexicanos en Estados Unidos”, detalló.