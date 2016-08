Lanza PAN al ruedo a un novato

• Nombran a Sergio Hernández coordinador de la bancada panista electa

Carlos Hernández.- Sergio Hernández Hernández, fue nombrado como Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, el cual entrará en funciones el próximo día 5 de Noviembre.

En conferencia de prensa, el dirigente estatal de Acción Nacional, José de Jesús Mancha Alarcón acompañado de los diputados locales electos, realizó el nombramiento ante los medios de comunicación.

Hernández Hernández fue designado diputado local por la vía plurinominal y a pesar de no tener experiencia legislativa dijo estar preparado para ocupar el cargo.

En ese sentido, el dirigente estatal de Acción Nacional afirmó que el partido da total apoyo a los jóvenes y confía en Sergio Hernández Hernández; “es una persona que ha venido desde abajo, desde acción juvenil del PAN”.

Sergio Hernández fue criticado por los medios de comunicación por su juventud e inexperiencia, sin embargo, el diputado electo en su defensa explicó que formó parte del grupo de trabajo del dirigente estatal cuando fue diputado local.

Explicó que los diputados electos ya tienen definida una agenda legislativa, cuyo fin es recuperar Veracruz: “En cuanto al rescate de las finanzas públicas, las últimas reformas enviadas por el ejecutivo impiden generar acciones a favor de las ciudadanos, por eso tenemos que revertir reformas como la basificación, el fideicomiso al 3 por ciento a la nomina y se abra paso a la crisis social”, dijo.

En cuanto a transparencia y combate a la corrupción, declaró que se integrará un programa estatal anticorrupción y reformar la ley de adquisiciones, además de modificar las normas encaminadas en combate a la corrupción

En cuanto a seguridad y procuración de justicia, afirmó que están obligados a realizar una revisión a las leyes de la materia, además de buscar la destitución del fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, por las graves omisiones a su encargo.

“Actuaremos con apego a la ley, nuestros principios y valores, seremos puntuales en la demanda de transparencia en el nuevo gobierno emanado del PAN, la única prioridad es Veracruz y aplicar la ley a quienes dejan una entidad desgastada y sin recursos”, dijo.

A pesar de las propuestas, fue criticado por los medios de comunicación por su juventud e inexperiencia, en su defensa y seguro de sí mismo, respondió que fue asesor del grupo legislativo del PAN en la LXII Legislatura cuando fue diputado el actual dirigente estatal, “participé en el grupo de asesores revisando dictámenes y leyes y conozco suficientemente bien el trabajo legislativo”.

“Soy estudiante del sexto semestre en la licenciatura de derecho en la Universidad Veracruzana, tengo muchos diplomados, me he capacitado desde que inicié en Acción Nacional y estoy seguro de estar preparado para el encargo que me han encomendado”, concluyó.