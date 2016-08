Tragedias sin respuesta

• Se manifiesta el Colectivo por la Paz y reprochan la total ineficiencia de la Fiscalía

Hilda Hermida Delgado.- El colectivo por la Paz de Xalapa, se manifestó en Plaza Lerdo para exigir avances en la investigación de las desapariciones de sus hijos en el día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Esperanza Hernández Hernández, madre de una xalapeña desaparecida en el 2013 reclamó a la FGE la falta de resultados en la búsqueda de su hija.

“Mi hija dejó a tres hijas de las que me estoy haciendo cargo, si no fuese suficiente con eso estoy enferma, son tres niñas y no saber nada de mi hija, ellos no hacen nada. El 5 de febrero desapareció, llevó a la niña grande a la primaria Abraham Castellanos, llevó a la de en medio al Jardín y ya jamás regresó, a las nueve de la mañana fue la última vez que se le vio”.

Su hija Celeste, trabajaba vendiendo zapatos y productos de belleza por catalogo, “en la fiscalía me dicen que como mi caso hay muchos, pero nada, que siguen investigando y nada que no tienen ninguna pista, ustedes saben cómo han desaparecido los jóvenes aquí en Xalapa”.

La joven desaparecida contaba con 25 años de edad cuando se le vio por última vez. Su nombre completo es Xóchitl Celeste Castañeda Hernández.

Los integrantes del Colectivo por la Paz se manifestaron este martes en Plaza Lerdo y posteriormente, integrantes como la señora Esperanza se acercaron a Palacio Municipal para ser escuchados por Américo Zúñiga Martínez.