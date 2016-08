No hubo violación, quizá un intento

• Estudios realizados al joven descartan la agresión sexual: Patricia Díaz

Marlene Carranza.– En la Aldea Meced no se registró abuso sexual contra ningún menor; no obstante no se descarta que se haya tratado de un intento de esta situación.

Pese a que en semanas pasadas se denunció públicamente que un menor fue víctima de abuso sexual dentro de este centro asistencial ubicado en la capital del estado, la secretaria ejecutiva del sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Veracruz, Patricia Díaz, aseveró que al joven se le realizaron diferentes estudios médicos y psicológicos que no arrojaron lo señalado.

En conocido café de la ciudad de Xalapa indicó que no se encontró señal que hubiera existido dicho abuso; sin embargo reconoció que pudo haberse tratado de un intento de agresión.

“La Aldea Meced está bien atendida, está muy bien cuidada, a lo mejor se trató de un intento, pero no hubo del niño chiquito, del niño de 12 años, ninguna señal ni ninguna expresión de que hubiera sido abusado”.

Al respecto, la funcionaria señaló que tras esta situación, en todo caso se debería inquirir a las autoridades municipales si se requiere un cambio de personal dentro de la Aldea Meced.

Aunque reconoció que éste es el primer caso de que tiene conocimiento, pues nunca antes se había suscitado algo similar.

No obstante, mencionó que a los jóvenes se les explicaron sus derechos, el sistema de protección y que su paz y respeto debe de cuidarse.

“Es un trabajo en el que debemos de colaborar toda la sociedad. Tenemos en qué visibilizar a los niños y niñas como personas, como seres humanos completos que deben gozar de todos sus derechos”, subrayó.

En este sentido, señaló que los menores no deben ser educados con base a insultos, burlas y golpes, puesto que esto genera un clima de violencia.