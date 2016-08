El PAN y su nuevo líder cameral

• Arturo Reyes Isidoro

Interesante, ayer, el nombramiento por parte del Partido Acción Nacional (PAN) de quien será el coordinador de su bancada en la LXIV Legislatura que entrará en funciones el próximo 5 de noviembre.

Contrario a los usos y costumbres del priísmo con base a los cuales es el gobernador en funciones quien nombra al pastor de los diputados tricolores, en el caso de los albiazules esa facultad le corresponde, de acuerdo a sus estatutos, al presidente del Comité Directivo Estatal.

Así, simple y sencillamente José de Jesús “Pepe” Mancha Alarcón hizo uso de esa facultad y nombró a Sergio Hernández Hernández, de origen xalapeño, de su cuadra política, quien encabezó la lista de candidatos plurinominales panistas y ahora llegará con mucho poder pero con una gran responsabilidad.

Este es un gran cambio que se ve en la práctica política del estado ahora que el PAN ganó la gubernatura, pues el Gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares se mantuvo al margen, guardó sana distancia y con ello se mostró respetuoso de la vida interna de su partido y de sus ordenamientos escritos (otros allegados a Mancha son Omar Miranda, Ricardo Serna, alcalde de Álamo y coordinador estatal de los presidentes municipales panistas, José Manuel Siu, Miguel Hermida, Fernando Márquez y Heriberto Ponce).

Luego de 87 años de dominio tricolor (se cumplieron este año), por ahora Sergio constituye una verdadera novedad para la mayoría de los veracruzanos, pues no es muy conocido salvo por los militantes de su partido, con el añadido de que es un joven que ronda los 30 años de edad.

Aquí también llama la atención que el dirigente estatal del PAN confíe en un joven y que contrario a los de enfrente, no haya optado por un viejo militante o de los ya muy conocidos, y que, además, se haya privilegiado la lealtad al partido, la militancia y la carrera partidista, que las tres cosas las cumple el nuevo líder cameral.

La lealtad porque pese a que en julio de 2010 el entonces presidente del CDE panista, Víctor Alejandro “Pipo” Vázquez Cuevas, lo quiso destituir del cargo de secretario estatal de Acción Juvenil por grilla política mediante un proceso administrativo, el ahora nuevo diputado se mantuvo dentro de su partido, se inconformó mediante juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que para variar le dio palo, pero finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón.

Militancia porque desde siempre ha militado en ese partido, y carrera partidista porque pese a que nunca ha ocupado una cartera de la dirigencia estatal, no sólo se ha preparado tomando cursos de política partidista y en general, lo que lo ha hecho dejar por semestres su carrera de licenciado en Derecho que cursa en la UV, y ha estado al frente y operando diversos programas en las campañas electorales de su partido.

Pepe Mancha se la juega con él porque si bien no tiene experiencia legislativa, creo yo que fue decisivo el hecho de que haya sido quien en los hechos llevó toda la parte técnica para conformar la alianza que finalmente se logró con el PRD y que hizo posible el triunfo de su candidato a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares.

El nombramiento en su persona, por lo demás, es muestra de que el PAN tiene en Veracruz una buena cantera y que va a echar mano de ella, para dar paso a un cambio generacional, que no sólo de edad.

¿Por qué desde ahora lo nombraron y no esperaron a estar más cerca del 5 de noviembre? Porque los panistas toman en serio su papel y quieren llegar lo mejor preparados, ya que tienen muy claro que no habrá tiempo que perder pues será un periodo muy corto, de dos años, y no quieren llegar a aprender, a conocer el reglamento interno de la Legislatura y la técnica legislativa, a ver qué van a hacer, etcétera.

A eso obedeció también el curso que toda la semana pasada ofreció el Comité Directivo Estatal panista a todos sus diputados en Xico, donde se centraron en tres puntos fundamentales para ellos: 1. Conocimiento de técnicas legislativas; 2. Preparación de intervención en tribuna; y 3. Entrenamiento para responder a los medios y manejar situaciones de crisis.

A la clausura del curso asistió el sábado el Gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, quien les reiteró lo que ha venido repitiendo: que será respetuoso de la autonomía del Poder Legislativo y que no tratará de influir en el sentido de la votación que se dé a sus iniciativas, y que asistirá periódicamente al Congreso para dar cuenta de las decisiones y acciones de su gobierno.

Una vez hecho el anuncio de su nombramiento, Sergio Hernández declaró a la prensa lo que ya había declarado a principio de mes: que tratarán de revertir, junto con los diputados del PRD y de otros partidos que se les sumen, las polémicas iniciativas del gobernador Javier Duarte de Ochoa aprobadas por la actual legislatura.

Otros temas que atacará serán el de trabajar para poner orden en las finanzas estatales y el de la procuración de justicia y la seguridad.

Reconoce Amadeo “momento difícil”

En tanto permanece como dirigente estatal del PRI, Felipe Amadeo Flores Espinosa trata de desapendejar a los militantes de su partido reuniéndose con toda la estructura tricolor luego de la estrepitosa derrota que sufrieron el pasado 5 de junio.

El sábado pasado dijo que el PRI en Veracruz requiere reformarse desde el origen y habló de la necesidad de que su partido sea representado por todos los sectores sociales y no sólo por los actores tradicionales; “el partido debe tener una agenda amplia y reconocida que le permita restaurar su empatía con amplios sectores sociales que hoy nos han retirado su apoyo”.

Ofreció que el Revolucionario Institucional garantizará una verdadera participación de la militancia y de los ciudadanos en sus procesos de selección, tema al que volvió ayer al expresar en el proceso electoral que viene “vamos a privilegiar la experiencia y honestidad a la hora de elegir a nuestros candidatos”.

“No habrá recomendaciones. Serán los mejores perfiles, los mejores priístas, los que compitan con la garantía de piso parejo”, insistió. Reconoció que su partido está pasando por un momento difícil pero que éste sólo se puede enfrentar con más trabajo.

Sus palabras suenan bien pero tal vez son a destiempo; eso que dice se hubiera aplicado en el pasado proceso electoral y ahora aunque tenga todas las buenas intenciones ya se va, pues él mismo dijo recientemente a un grupo de columnistas que dejará la dirigencia en octubre próximo.

Experiencia en su partido, ¿honestidad?

Silva se sacrifica por Duarte

Anoche, a través de su cuenta de Twitter, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Alberto Silva Ramos, publicó: “Me quedo hasta el final del mandato del Gobernador Duarte. La lealtad es un valor único que es y será mi mayor patrimonio”, con lo que echó por tierra las versiones de su posible retorno a su curul en San Lázaro. Se queda, pues, a bajar la cortina y a supervisar el proceso de entrega recepción. El gobernador, así, ya no está tan solo.

Mota, ayer con Nuño

El diputado federal Adolfo Mota Hernández comió ayer en un restaurante de la Ciudad de México con el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y con el líder moral del SNTE Sección 32 en Veracruz, Juan Nicolás Callejas Arroyo. Nuño participó en la tercera reunión plenaria del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso federal.