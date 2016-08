Sagarpa, CNC y CNOP ¿pa’ jarochos?

• Salvador Muñoz

Jarochos

De repente, tres jarochos llaman la atención por sus posibilidades de trascender en el Altiplano con cargos de relevancia política. Se trata de Héctor Yunes Landa, Juan Carlos Molina Palacios y Adolfo Mota Hernández.

En el primer punto, citan a Héctor Yunes Landa como subsecretario de Sagarpa, es decir, se iría a competir a las grandes ligas al lado de José Calzada Rovirosa, el titular de dicha secretaría.

Sí, puede que suene bonito, porque en el mejor de los casos, es más un “premio de consolación”; y en el peor de los casos, parece un “estate quieto, cabrón”, para que entonces, Pepe Yunes Zorrilla ya no tenga quien le haga sombra rumbo al 2018.

Y es que en una dependencia de carácter federal, Yunes Landa tendría que partirse en cachitos por todo el país, y difícilmente podría permear en Veracruz como lo hace con el cargo de Senador…

¡Ah! De ser cierta la especie, Erika Ayala ¡volvería a ser Senadora!

II

Curioso, pero otro Senador (además de Pepe Yunes) al que andan postulando para que sea candidato a Gobernador, es Manuel Cota Jiménez, quien a la vez es dirigente nacional de la CNC.

Y todo esto se debe a la celebración que se hizo del 78 Congreso Nacional Extraordinario de la CNC que se celebró en Nayarit, tierra de Cota y con una elección a la gubernatura a la vuelta de la esquina…

La elección en Nayarit será el primer domingo de junio del 2017, por lo que entonces se prevé que sea en cuestión de pocos meses en los que Manuel Cota tenga que dejar la dirigencia de la CNC y la Senaduría para buscar ser candidato. Por supuesto, en el Comité Nacional de este sector campesino hay muchos tiradores a ocupar el puesto que quedará vacante y de los dirigentes estatales, sólo se cita a uno: Juan Carlos Molina Palacios.

El cartel que trae el cuenqueño es para espantar a cualquier contrincante: premios nacionales e internacionales; reconocido por el mismo presidente y por si fuera poco, carismático (dicen que le cayó bien a Enrique Ochoa Reza, más cuando tras un discurso, le dijo al jarocho: “Llegaste con los huevos por delante al DF”).

Ah, de ser cierta la especie, la pregunta obligada es: Si como líder estatal lo apostaban a llegar lejos, ¿como nacional, cuál es el límite? Pero Molina Palacios va con tiento…

III

Muchas críticas recibió la posibilidad de que Adolfo Mota Hernández sea candidato a ocupar la secretaría general de la CNOP.

Sí, la mayoría, que si no todas, son negativas.

Lo más reciente: su papel como diputado federal, que no se ve. Conste, no es una percepción particular, sino la que se palpa en los medios. Posiblemente sí haya hecho algo por su distrito, pero si no se ve ¡no existe!

Lo que también es cierto es que este nativo de Coatepec, tiene un curriculum envidiable: dirigente del FJR, campeón en Oratoria, amigo de Pepe Iturriaga, Diputado plurinominal, dirigente estatal del PRI, secretario de Educación, por citar los más prontos.

Hay quienes recuerdan que fue el principal orador, allá en el 98, cuando Patricio Chirinos reformó la Ley para que se pudiera ser diputado local con 18 años cumplidos.

Pero… ¿cuáles son las virtudes de Adolfo Mota realmente? Sus mal y bienquerientes citan una: lo oral… bueno, es decir: ¡La oratoria! Lo paradójico del caso es que siendo su máxima virtud, ésta se convierta en su peor defecto. ¿Por qué? Pues siendo Subsecretario y Secretario de Educación, Adolfo tuvo oportunidad de impulsar este arte… ¡y nunca lo hizo! ¿Qué? ¿Que hubo concursos de oratoria en diferentes planteles durante su estancia como titular de la SEV? ¡Siempre los ha habido! el asunto es que hasta donde recuerden maestros, alumnos o quienes sean, él secretario de Educación, Adolfo Mota, nunca estuvo presente en un certamen de oratoria.

¿Que lo citan para la CNOP? Bueno, sí, pero no creo que sea el mejor momento para subir a un escenario tan alto cuando hoy por hoy, su nombre está entre los vecinos de Woodlands que no implica otra cosa que hedor a corrupción.

¿Para qué moverse del Congreso, si como siempre, no hace mucho ruido, aunque sea bueno para la oratoria?

smcainito@gmail.com