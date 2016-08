Se desperdician cientos de litros de agua

• Desde hace un mes hay dos fugas en la calle Díaz Mirón

Imelda Camacho, Papantla, Ver.- Cientos de litros de agua se están desperdiciando desde hace ya más de un mes, debido a dos fugas que se encuentran en la calle Salvador Díaz Mirón, según vecinos de este domicilio no han recibido atención alguna a sus quejas.

Refieren que son dos fugas impresionantes en el mismo sector, las cuales llevan más de un mes en ese estado, desperdiciando cientos de litros de este vital líquido, pues la magnitud de la fuga se deja ver en las calles vecinas como lo son Serafín Olarte y Privada Abasolo.

Mencionan que este problema causa que a ellos no les llegue bien el servicio a su domicilio, pero sí les exigen que paguen puntualmente el recibo por un consumo el cual no han realizado, lo que los mantiene atados totalmente de manos pues si no pagan pueden cortarles la línea que suministra en los domicilios de estas familias.

Expresaron que han estado hablando a la CAEV, para que atiendan este problema pero ha sido nula la atención por parte de esta dependencia, por lo que ya no saben qué hacer para llamar la atención y sea resuelto cuanto antes dicho problema.