El Almanaque de La Política

• Esmeralda Zárate Macías

De Cabezazo

Priísta tenía que ser

Más que lamentables, son desafortunadas las declaraciones de la diputada por el PRI, María Belén Fernández Del Puerto, quien llegó a ocupar la curul luego de que Anilú Ingram se aventurara por la diputación federal la cual perdió ante Gabriela Ramírez, abanderada del PAN en el distrito XII en las elecciones del año pasado.

Resulta que la legisladora, opinó sobre el repunte de violencia que se ha registrado o mejor dicho, que se ha dado a conocer a raíz de la salida de Arturo Bermúdez Zurita de la Secretaría de Seguridad Pública, pues últimamente en ese tema los hallazgos de cuerpos, balaceras y secuestros están permanentemente a la orden del día.

Pero en un hecho donde dejó en evidencia la falta de tacto y oficio político y, hasta carencia de inteligencia para contestar ante el cuestionamiento de la prensa, la diputada salió a declarar que la violencia se debía a la llegada del gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, a ver, ¿entonces todo el sexenio de Duarte afloró la inseguridad por culpa del panista?, habría que preguntarle a la porteña.

Tomándolo de una forma tan natural y como si nada pasara en la Entidad (claro está, porque a su familia no le ha tocado vivir la inseguridad), declara que esto ha ocurrido ya anteriormente en los cambios de gobiernos y que ella lo recuerda en la transición del gobierno de Fidel Herrera Beltrán al del actual mandatario veracruzano, Javier Duarte de Ochoa, y que cuando ella estaba al frente del DIF en la ciudad de Veracruz la violencia se incrementó por esa temporada.

Es irresponsable tomar la situación, que afecta a diario a los veracruzanos, la inseguridad, la violencia, los levantones, las balaceras, como un hecho político o algo “normal” por el cambio de gobierno. Habrá que recordarle a la todavía diputada, (afortunadamente no lo será por mucho tiempo más), que la violencia y los hechos que ocurren en el territorio son responsabilidad del gobierno, un gobierno priísta del cual ella forma parte, que nada han podido hacer que represente lo suficientemente combativo para haber reducido el clima de inseguridad en la entidad, que ella forma parte de un gobierno que la ciudadanía deplora y desprecia por haber hundido a Veracruz en deuda y en un ambiente de intranquilidad.

A nivel nacional parece que el PRI se está aplicando en combatir ciertas anomalías que ha notado dentro de su militancia, tratan de no “mancharse” más con los corruptos, pero en Veracruz parecen no haber entendido esas señales, sigue al frente del instituto político un personaje opaco que no parece encajar con la nueva generación que el PRI busca impulsar, y por el contrario no les hacen el llamado a los priístas a cerrar la boca cuando no tengan nada mejor que decir, como fue el caso de esta diputada.

Y ya para cerrar con broche de oro el caso de esta legisladora, resulta que ahora que deje la curul busca en qué emplearse y qué mejor que obteniendo una Notaría de las 22 que están vacantes en la Entidad.

Dicen que es la segunda vez que Belén presenta su examen para conseguir la titularidad de una Notaría, y en el primero obtuvo una calificación de 4.

Ya veremos cuántas oportunidad más le dan a la rubia Del Puerto y con qué calificación llega a obtenerla.

La Punta de la Madeja

El heredero que todos quisiéramos ser

Luego de la publicación hecha por el medio nacional Reforma, donde se dio a conocer que Moisés Mansur Cysneiros, a quien señalan como operador financiero del mandatario estatal Javier Duarte de Ochoa incluyera a éste en su testamento, este fin de semana el bondadoso amigo del mandatario admitió que lo publicado era cierto.

Entonces, por qué tanto escándalo y ruido le ha hecho al mandatario priísta la noticia, ha replicado en al menos cuatro ocasiones que él no tiene prestanombres, y que al que sí deben investigar es a Miguel Ángel Yunes Linares, para qué seguirse embarrando él sólo o para qué continuar con un daño que le andan buscando hacer desde hace mucho, si bien es cierto que debe defenderse de acusaciones y demás hechos de los que lo señalan, se debería limitar a eso y no seguir buscar desviar la atención de lo que se le señala, como en su tuit del domingo donde por enésima vez dejó en claro que él no tenía prestanombres ni operadores financieros el cual fue dirigido a los medios de comunicación en especial al Diario Reforma y los exhorta a buscar a Miguel Ángel Yunes y a sus hijos, ¿por qué?, ¿para qué?, es inútil esto, pues se ha desatado una guerra de señalamientos entre el gobernador y Yunes Linares, es insano e improductivo, además de que no está demás mencionar que esto lo único que hace es dañar la transición de gobierno y nuevamente el perjudicado será el pueblo veracruzano.

Mansur asegura que desde el 2006 tomó la decisión y acudió ante un notario para realizar su testamento, misma decisión de la cual el cordobés no estaba enterado y es más, en ese entonces, según él, éste no figuraba ni se imaginaba que llegaría a ser el gobernador de Veracruz.

Y dice, que luego de lo difundido por el medio nacional ahora cambiará su testamento nuevamente, ya lo había hecho al menos tres veces antes y esta cuarta vez estaba incluido su amigo más cercano Javier Duarte.

En la semana pasada el SAT dio a conocer que eran investigadas al menos 44 personas allegadas al mandatario veracruzano, incluyendo a su mamá y a su esposa Karime Macías.

Lo que sí asegura Alberto Silva Ramos, coordinador de Comunicación Social en el Estado, es que el gobernador no ha solicitado amparo para evitar ser aprehendido como mucho se ha divulgado, esto contrario a lo realizado por uno de los integrantes de la familia Yunes, quienes mucho ruido hacen pero pocas nueces se les ven, pues mientras el cordobés en un acto de que aguantará a lo machín todo lo que se le venga encima y que no creo que sea poco, no pidió amparo, mientras que Omar Yunes Márquez se ampara contra una probable detención, seguido de Cruz Enrique González Díaz apoderado de la empresa Praxis Long Pralo S.A. de C.V., propiedad de Miguel Ángel y Omar Yunes Márquez.

Ambos se encuentran relacionados dentro de la investigación ministerial número FGE/FIM/IM/45E/2015 –seguida en contra de su hermano Miguel Ángel Yunes Márquez, actual alcalde de Boca del Río, Veracruz–, por supuestos desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito.

Lo que viene

Este lunes a las 9 de la mañana inician los foros de Consulta Ciudadana para elaborar el Plan Veracruzano de Desarrollo en la USBI, en el cual se tiene contemplada la asistencia del gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares

Desde la red

La noticia más vista en el portal de noticias www.lapolitica.mx fue la reacción de los pasajeros a bordo de un AU a quienes 3 sujetos habrían intentado asaltar durante los primeros minutos de la madrugada del pasado jueves 25 en el bulevar Banderilla, pero esta ocasión a los delincuentes les salió el tiro por la culata, debido a que los usuarios no permitieron que los malhechores se salieran con la suya y decidieron enfrentarse a los ladrones.

El autobús cubría la ruta Veracruz-México terminal Tapo y apenas había cruzado el puente del Río Sedeño cuando los delincuentes se levantaron de sus asientos y a gritos comenzaron a amenazar a los pasajeros, la reacción natural del conductor fue detener el camión y enfrentarse junto con su compañero de ruta a los ladrones, seguido de este acto los pasajeros también se sumaron al forcejeo y también al combate se les unieron los traileros quienes al pasar por la zona y percatarse de los hechos acudieron a apoyar, logrando así detener a uno de los delincuentes mientras sus otros dos acompañantes lograron escapar.

No cabe duda que sólo el pueblo unido podrá protegerse de este tipo de delincuentes, pues el gobierno dirá misa, pero de que la delincuencia lo ha rebasado esto es una realidad aunque se nieguen a admitirlo.

Twitter: @lapoliticamx

correo: esmeraldazarate@icloud.com