Mediática la sanción a la Iglesia

• No hemos sido notificados por ninguna autoridad: Diócesis

Ricardo Chua Agama, Veracruz, Ver.- La Iglesia Católica de Veracruz aseveró que hasta ahora no ha sido notificada de ninguna sanción por supuestamente intervenir en los comicios locales del pasado 5 de junio.

Víctor Díaz Mendoza, vocero de la diócesis de Veracruz, dijo que el tema de la sanción a la Iglesia Católica sólo lo escuchó en las noticias, pero no se ha recibido una notificación por parte de la Secretaría de Gobernación.

“No quiero decir nada directamente porque tiene que notificarse eso, más bien yo lo he escuchado por las noticias, pero desde lo jurídico es un juicio viciado porque no han notificado, entonces no podemos decir ‘esto’ o ‘esto’, hasta que no se tenga oficialmente, o le diga al obispo ‘aquí está esta notificación’. Yo te hablo de Veracruz, son ocho diócesis, Veracruz no ha sido notificado”, expresó.

El prelado negó que hayan influido indebidamente en el voto del electorado como acusaron el PRI y Morena, quienes promovieron dicho recurso de inconformidad ante el Tribunal Electoral del estado de Veracruz (TEEV).

Refirió que la Iglesia Católica sólo cumple con una de sus misiones al exhortar a los ciudadanos a acudir a las urnas a votar de una manera responsable.

“No, la Iglesia lo que ha hecho es cumplir su misión, si yo te digo vota de una manera razonable, no se está diciendo que votes por el color verde, azul o rojo, te estoy diciendo que votes de manera responsable”.

El clérigo aseguró que la diócesis de Veracruz responderá a la autoridad electoral en el caso de que se le requiera por presuntamente violar el estado laico.