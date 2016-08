Exalcaldes premiaron ilegalidad

• Hay zonas invadidas con asentamientos que ya tienen servicios

• Xalapa está atada de manos si la fiscalía no actúa en estos casos

Hilda Hermida Delgado.- El Ayuntamiento de Xalapa no es omiso ante las invasiones, las regula y las denuncia, aseguró el director de Desarrollo Urbano, Ramón Hernández Salas, quien indicó, ya es la Fiscalía General del Estado quien debe actuar en consecuencia.

En entrevista para lapolitica.mx se le cuestionó al funcionario municipal este fenómeno que ha afectado a la Capital del Estado en los últimos años y que ha acabado con áreas verdes, no tan solo por descuido de las autoridades también por favorecer a algunas agrupaciones sociales a cambio de votos.

En ese sentido, sobre el caso más reciente en Medios de Comunicación en la colonia Moctezuma, donde incluso se acusa a regidores de permitir las invasiones, este mencionó en primer lugar que es un predio estatal ocupado ya desde hace varios años, pues la mayoría cuenta con servicios básicos, otorgados por administraciones pasadas.

“El alcalde nos ha dado instrucciones de hacernos cargo de las ocupaciones indebidas y se han identificado algunos asentamientos irregulares, tres de ellos son en la reserva territorial. También tenemos el predio El Mango, El Olmo y una más sobre la carretera a Coatepec”

La invasión de la colonia Moctezuma fue identificada en el 2014 y son áreas verdes del Gobierno del Estado y están en proceso de regulación para que formen parte del patrimonio municipal, “esto es, las vamos a recibir en donación, no las invadidas pero si el resto de los espacios, áreas verdes y equipamiento urbano”.

Así, el director municipal comentó que todo fraccionamiento indebido ha sido denunciado por el Gobierno Municipal ante la Fiscalía General del Estado y actualmente, los siete casos de invasión están en el proceso judicial que corresponde.

“Aquí, desafortunadamente hasta cierto punto debemos señalar esto, primero porque no es tierra municipal, es una tierra propiedad del Estado, si fuera municipal además del delito de fraccionamiento indebido abarcaríamos un delito que sería de invasión y que sería un delito más grande todavía, entonces por ese motivo no podemos llegar a más por parte del ayuntamiento”.

Sin embargo, aseguró que la administración municipal no ha hecho a un lado los señalamientos y la búsqueda de mantener libres los espacios de invasiones que acaban con los espacios verdes de la Capital Veracruzana, “no lo hemos soltado y obviamente le daremos continuidad”.

La sociedad es el inspector por excelencia…

Sobre la dificultad que el Ayuntamiento de Xalapa tiene para identificar invasiones dado su extensión territorial, el director municipal comentó que aunque cuentan con más de diez inspectores encargados no sólo de esta acción sino en general, la población ocupa una parte fundamental para su ubicación.

“Si el Ayuntamiento tiene la facultad de llevar a cabo ciertas acción. Un caso muy reciente de hace varias semanas, es el de la colonia Maver, en un predio, es un humedal que está protegido ahí nuestros mejores inspectores son los ciudadanos y entonces ellos nos denuncian, nos señalan algún tipo de acción indebida, vamos, actuamos, afortunadamente había indicios, nos apoyó la policía ahí para llevar a cabo no un desalojo propiamente pero si para evitar una ocupación indebida”.

La primera instancia para denunciar una invasión es el municipio, señaló Hernández Salas, quien comentó son la autoridad más cercana a la población y quien puede canalizar sus denuncias ante el nivel que corresponde, aunque están en su derecho de interpone una denuncia ciudadana en caso de sentirse perjudicados en su entorno.

Por otro lado, y pese a que en Xalapa desde hace varios años no hay tierra para la edificación habitacional, administración tras administración ha permitido el uso de la tierra e incluso premiado la ocupación indebida dotando de servicios básicos como agua potable y Alumbrado público, y esto, es lo que hoy ha provocado disputas entre vecinos y líderes de diversas organizaciones.

Para finalizar en este tema, Ramón Hernández, señaló que aparte de la colonia Maver, la cual se detectó el mes pasado, no a habido alarma de fraccionamiento indebido en otras zonas de la ciudad; sin embargo, esto no significa, afirmó, que el municipio se confíe, pues tienen la consigna de proteger las áreas verdes y sobre todo de no premiar ese tipo de delitos.

Problema de la colonia 3 de mayo, no es culpa del Ayuntamiento…

Con el registro de precipitaciones pluviales intensas en la Capital Veracruzana, en la colonia 3 de mayo salió a los reflectores un problema de inundación grave sobre las calles Quintana Roo y Chiapas, donde según los vecinos, la construcción de un particular ha venido a perjudicar su vida diaria.

Al ser cuestionado sobre los permisos de construcción para además el levantamiento de una barda, el director municipal indicó la primera no fue autorizada por el actual gobierno y la segunda, no tiene permiso.

“La barda no está autorizada en ese tramo, sobre todo porque es un tramo federal, es un cauce natural de agua, no hay autorización”, insistió y añadió que en particular, la causa no es la barda, sino la acumulación de basura que se dio además de que existen edificaciones irregulares, con muchos años de antigüedad.

De esa manera, comentó que están buscando la manera de remediar el daño y evitar que se continúen inundando, por lo que, a través de la intervención de Conagua, estarán proponiendo las diversas acciones a favor de las viviendas y sus ocupantes.

Empresas telefónicas continúan sin pagar…

En el tema de las casetas telefónicas y el adeudo que mantienen diversas compañías con el municipio, Hernández Salas, comentó que el programa de regulación sigue vigente, y el proceso de retiro no tarda en surtir efecto.

En ese sentido, señaló que empresas como Telmex y Maxcom son las que más inmuebles tienen instalados sobre la vía pública y aunque tienen años de no pagar impuestos municipales, están buscando la manera de solucionar el conflicto.

Hernández Salas, ha señalado en diversas ocasiones que más que obtener el recurso económico, está la intención de liberar las banquetas de estas casetas que estorban en algunas ocasiones a la ciudadanía, por lo que podrían reubicar a por lo menos la mitad de las ubicadas en el Centro de Xalapa.