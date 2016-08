Campa inútil

• No vemos avances en el tema de desaparecidos, ni si quiera quiso ir al predio: Solecito

Gisela Uscanga.- Completamente estériles y sin avances significativos calificaron los integrantes del Colectivo Solecito Veracruz las reuniones con el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, quien estuvo este miércoles en tierras veracruzanas.

En entrevista vía telefónica con Lucía de los Ángeles Díaz, integrante del citado Colectivo, explicó que la petición que le hicieron al servidor público federal fue que asistiera y constatara con sus propios ojos la magnitud del hallazgo de al menos 52 fosas en el predio Colina de Santa Fe y no lo hizo.

“Simplemente no fue al predio y eso es como darle la espalda al problema. Nos dejó una desilusión pues no fue la respuesta que esperábamos. Le pedimos que fuera para que viera que no son cuentos lo que decimos, pues mientras el Fiscal General de Veracruz (Luis Ángel Bravo) anda con un discurso que no concuerda con la realidad, Campa no fue”, expuso.

Respecto a lo dicho por Campa Cifrián de que enviará más elementos de la Policía Científica en el caso, la activista expresó que eso falta por verse, “pues una cosa es decir y otra es hacer. Ya se le ha hecho saber de muchas maneras por la situación que pasamos, y aún no ha tomado acciones. Vamos a esperar”.

Por cuando hace al avance de las investigaciones de las osamentas halladas, expresó que la autoridad ha dicho que se llevará varios meses saber quiénes son debido a los estudios de ADN, “pues la lista de ADN es larga por la magnitud del problema en México y es mucho trabajo para la Policía Científica”.

Lucía Díaz agregó que de seis fosas que se han procesado, el total es de 19 cuerpos, “es una sola cuadrilla la encargada de procesar todos estos cuerpos, es humanamente imposible, por lo tanto es lento el trabajo, hay muchas que intervienen, la calidad del terreno, el follaje, entre otros”.

Expresó que no extenderán la búsqueda del perímetro de fosas en tanto no haya más avances con las que han encontrado, y por tanto, tampoco van a estas alturas a esperar más reuniones productivas con funcionarios federales, “pues la política en México es no solucionar, y el señor Campa sólo ha dado solución a ciertos temas”.

Asimismo exhortó el apoyo de la comunidad para que cooperen con alimentos no perecederos y líquidos para los integrantes del Colectivo en sus jornales de búsqueda de cuerpos, “lo que quieran darnos, comida enlatada, también repelentes, cubrebocas, bloqueador solar.

“También pedimos a todas esas personas que tengan un familiar desaparecido se acerquen a la iglesia de La Merced en el puerto, pues estamos haciendo muestreos de ADN para hacer cotejos, son muestras que las toman la Policía Científica y esos datos son confidenciales”, concluyó Lucía Díaz.