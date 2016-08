Amparos y desamparos

• Salvador Muñoz

Amparo: Ahora que está de moda esta palabrita, no hay que perder de vista a algunos personajes como Gabriel Deantes, Tarek Abdalá, Vicente Benítez, Tomás Ruiz y Mauricio Audirac; a ellos agregue a Javier Duarte de Ochoa así como a Omar Yunes Márquez; rematemos con Juan Carlos Molina Palacios; aunque el hecho de citarlos juntos no quiere decir que estén todos en el mismo costal… en una de ésas, mientras unos buscan amparos… ¡a uno, el Señor no lo desampara! Y no es precisamente ése que se junta con el Clero… le cuento:

II

¿Cuál es la prisa? ¿Para qué quieren que Duarte de Ochoa pida licencia? Bermúdez Zurita renunció ¿y qué pasó? absolutamente nada o lo peor, está pasando lo mismo que pasaba cuando era titular de Seguridad Pública. Estas ganas de que la Ley se aplique en contra de quienes señalan de haber dañado las arcas del Gobierno estatal, se transforman en ansias, en una ansiedad comprendida, pero no por ello justificada por la razón, tan así, que sus deseos hacen que se genere desinformación.

¿Duarte solicitando un amparo? ¿Para qué? ¡Si tiene fuero!; ¿Gabriel Deantes detenido?… ¡por favor! ¡el señor goza de un amparo que lo protege de acción de autoridad cualquiera… ¡vamos! si está en una kermés y se niega a casar, ¡no lo pueden meter ni a la cárcel de esa kermés!

Entonces… ¿cuál es la prisa? si a su tiempo, por cualquier lado, este gobierno y su partido pierden, sea por la acción o la omisión de la Ley. Al tiempo…

III

Es cierto, las autoridades (al menos las hacendarias, por lo que se ha publicado) están actuando e investigando, tanto, que el mismo Gobernador Javier Duarte de Ochoa declaró que “Lolita” tiene la mira puesta en 44 “allegados” a él incluida su madre y esposa, aunque se citan en especial a cinco peces gordos: Antonio Tarek Abdala, Vicente Benítez, Mauricio Audirac, Gabriel Deantes Ramos y Tomás Ruiz González.

Curiosamente, estos cinco personajes, de un modo u otro, estuvieron en la casa del jabonero, es decir, en Sefiplan.

Que se sepa, sólo a uno de ellos, la Ley (mal entendida y aplicada) lo protege vía fuero: Tarek Abdalá. Del resto se comprende si es que solicitaron un amparo. El miedo no anda en burro.

IV

Por cierto, mientras los perredistas se apresuraban a echar campanas al vuelo con la supuesta detención de Gabriel Deantes motivados por esas ansias de matador, el equipo contrario no perdía el tiempo y respondía… algo así como “El Imperio contra-caca”:

Un link y nos mandaba al portal del Consejo de la Judicatura Federal, donde Omar Yunes Márquez promovió un juicio de amparo desde diciembre del año pasado.

Esto, provocado por la investigación ministerial número FGE/FIM/IM/45E/2015 en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río, por supuestos desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito.

¿Y qué pitos toca Omar en este asunto? de acuerdo a la denuncia, el hermano del edil es socio de la empresa Praxislong Pralo, SA de CV, la cual adquirió el terreno que hoy es la residencia del alcalde Miguel Ángel Yunes Márquez.

V

En fin… parece que ampararse se volvió una moda… y una oración: Yo me amparo, tú te amparas, él se ampara, nosotros nos amparamos… bueno, pero la oración más efectiva es la del Angelito… “Angelito de mi guarda / de mi dulce compañía / No me desampares / ni de noche ni de día…” ¿Mmm? Bueno, no creo que sea tan efectiva, al menos que quien haga esa oración sea Javier Duarte de Ochoa en una escuela católica…

A lo mejor la oración más efectiva sea la del otro Angelito… Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobierno, quien estando en Nayarit, se encontró a Juan Carlos Molina Palacios y le comentó: “Todo el apoyo del Gobierno federal a la CNC de Veracruz”. En la tierra de Amado Nervo se celebró el 78 Congreso Nacional de la CNC y es curioso, porque mientras en Veracruz, tanto panistas, priistas, perredistas cosechan tempestades, Juan Carlos Molina siembra recursos, ¿y por qué no? ¡relaciones!

Así, mientras acá, unos y otros ruegan por amparos, Molina Palacios regresa con 1 mil 500 millones de pesos de Financiera Rural para los cenecistas… es decir: al menos los campesinos no están desamparados por el Señor… de Los Pinos… ¡como otro!

