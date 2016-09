Eduardo Viveros, niño prodigio con el arpa

• Tiene once años y ya ha viajado al extranjero a participar en festivales

Williams Cortez.- Eduardo Viveros Colín es un niño de 11 años, originario de Cerillo de Díaz, quien en sólo dos años se ha colocado como uno de los músicos con mayor proyección.

En este tiempo, Eduardo se ha especializado en tocar el arpa, y reconoce que es un heredero del talento musical, pues su abuelo y su tío son reconocidos por tocar otros instrumentos como la trompeta y la guitarra.

De los inicios de su gusto por el arpa cuenta lo siguiente: “Nos congregamos en una iglesia evangélica y ahí tocaban el arpa y me empezó a llamar la atención y quería aprender”.

Al menor de edad se le entrevista en vísperas del festival del arpa a celebrarse este 15 de febrero en su localidad.

Actualmente, Eduardo estudia el quinto año de la escuela, en donde mantiene sus buenas calificaciones. Manifiesta su gusto por viajar, y dice que cuando ha tenido que viajar al extranjero para participar en algún evento musical, solicita el permiso correspondiente a su escuela.

El niño dice que sus compañeros y vecinos le muestran apoyo y le preguntan de los países a donde ha viajado.

Ha participado en Cerrillos de Díaz, luego en Veracruz, posteriormente fue a Colombia, y luego al sexto festival internacional de arpa en Chile.

Falta de apoyos

Su padre, Rogelio Viveros Cuevas, cuenta lo difícil que ha sido para él financiar los viajes de su hijo, pues aunque ha pedido el apoyo de diversas instituciones y políticos, nadie les ha brindado el apoyo.

“Me he acercado a la SEV y no me han ayudado, he pedido ayuda a varias personas, pero sólo me dicen ‘yo les apoyo con tanto’”, dice Rogelio Viveros.

“Espero que lo vean y escuchen tocar y que nos apoyen, nos acaba de llegar la invitación para Río de Janeiro para mayo próximo, y ya desde ahorita debo comenzar a entregar oficios y a buscar apoyos para poderlo llevar a tocar”.

Y en esa medida, reconoció el apoyo que le ha brindado el actual alcalde de Alto Lucero, Félix Manuel Domínguez Lagunes, quien en diversas ocasiones le ha apoyado con recursos para la adquisición de sus boletos de viaje.

“Yo le he dicho a mi hijo que si sabe combinar el arpa, la música, con sus estudios, la música le va a abrir las puertas, por eso le ando buscando maestros y apoyos”.

El 15 de febrero se celebrará en Cerrillos de Díaz el 14º Festival del Arpa, en el cual participará Eduardo, y como cada año, allí estarán presentes los mejores exponentes de ese instrumento musical, del país y del extranjero.