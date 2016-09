Tarjeta CFE de prepago se puede cancelar

• La propia empresa dio a conocer que no es obligatoria esa forma de pago

Jasmina Fowler.- La Comisión Federal de Electricidad dio a conocer, a través de un vocero, que la nueva forma de pago es opcional y no obligatoria como externaron algunos empleados de la empresa que promueven la tarjeta, por lo que los clientes que así lo requieran pueden acudir personalmente a cancelarla.

El proceso es un poco complicado en relación de la inmediatez en que la tarjeta es activada. Para anular la nueva forma de pago es necesario redactar un oficio dirigido a la CFE donde explique sus razones del porqué está cancelando el sistema de tarjeta inteligente.

El texto tiene que incluir su nombre, dirección, municipio y firma.

Se debe anexar una copia de la credencial de elector y de la tarjeta que le entregaron para el pago inteligente.

Se puede acudir al módulo de la Avenida Miguel Alemán o directamente a las oficinas centrales de la calle Allende con toda la documentación requerida. Allí le darán un papel con un número de cancelación que deberá colocar en su medidor, para que cuando pase el empleado de la CFE sepa que debe leer el consumo del aparato.

La cancelación se verá reflejada en los próximos dos meses y no tiene ningún costo para el usuario.

En las oficinas de la CFE, ubicadas en la calle Allende de Xalapa, acudieron vecinos de diferentes colonias y hasta de otros municipios como de Coatepec y Banderilla, con el objetivo de suspender definitivamente este plástico.

“Batallo para ver y los medidores están muy empañados y si se me pasa el pago, corta automático, no conviene, a mí no conviene”, mencionó una persona de la tercera edad que acudió a cancelar.

“Aquí me informaron que no es obligatoria, por eso vengo para que me la cancelen, yo vengo a decirle que si no me la quieren cancelar, yo me voy a colgar de la luz”, expresó molesta una vecina del centro de Xalapa.

“Yo quiero cancelar, quiero volver al recibo, de hecho traje el recibo y no me leyó, me pedía la tarjeta y metí la tarjeta y tampoco me leyó”, explicó un joven usuario.

En la Comisión explicaron que ha sido tanta la gente que ha cancelado el plástico que los empleados colocaron en la puerta de la oficina una hoja donde les informaron sobre los requisitos que necesitan los usuarios para poder cancelar la tarjeta inteligente de pago.