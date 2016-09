Sólo 2% de electores pide quitar domicilio de su credencial

• Es mínimo el número de personas que así lo quieren: Vera Olvera

Magnolia Reyes Utrera.- Sergio Vera Olvera, vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores, reconoció que al menos dos de cada 100 habitantes veracruzanos, solicita ante el Instituto Nacional Electoral (INE), el encriptamiento de su dirección en la credencial para votar.

En entrevista recordó que este es un nuevo derecho que tienen los ciudadanos para elegir si quieren o no, que se muestre su domicilio particular en la credencial para votar.

“Como es un derecho, cada que un ciudadano acude a una reposición de credencial o a tramitarla por primera vez se le ofrece la opción de que su dirección esté visible o sea encriptada, pero es mínimo el número de ciudadanos que pide que se encripten su dirección”.

El motivo por el que la mayoría de personas no quiere que su dirección desaparezca de su credencial, se debe a que es su único medio de identificación oficial, y el hecho de que no incluya la dirección, podría hacer que no tenga la misma funcionalidad.

“Algunos ciudadanos nos expresan que si quisieran que su dirección no apareciera en su credencial, pero al mismo tiempo nos dicen que no tienen otra credencial para identificarse donde venga su dirección actual y tenga la misma validez y oficialidad que la de votar, por ello, prefieren que la dirección sea visible”.



Recordó que esta medida surgió para que la ciudadanía se sintiera segura en caso de que perdiera su plástico y especialmente pensando en los Estados donde los índices de inseguridad son altos, sin embargo, en Veracruz la situación es diferente.

Para concluir Vera Olvera recordó que con el cambio de nombre que tuvo el Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral con la Reforma Electoral, los plásticos continuarán vigentes por un periodo aproximado de 10 años.