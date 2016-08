San Juan del Monte, un paraíso en Las Vigas

• El gobierno creó la reserva en 1978 preservando el bosque de pino-encino

• Cuenta con museo, taller de reciclaje, un teatro, juegos infantiles y cabañas

Gisela Uscanga, Reserva San Juan del Monte, mpio Las Vigas, Ver.- A no más de una hora de recorrido de Xalapa se encuentra la Reserva San Juan del Monte, en el municipio de Las Vigas. Allí Don Sergio García Domínguez, guardia forestal y fundador, resguarda desde 1978 este importante bosque de pino-encino, cuyo servicio ambiental es vital, pues allí es donde se captan grandes cantidades de agua que nutren a las cuencas hidrológicas de los ríos Bobos y Actopan, además de contribuir con la promoción y preservación del equilibrio ecológico de los ecosistemas.

En 1998 el gobierno del estado de Veracruz construyó dentro del Área Natural Protegida (ANP), el Centro de Educación y Convivencia Ambiental San Juan del Monte, con el objeto de fomentar la investigación científica, promover la educación ambiental, estimular la recreación y las actividades al aire libre. El Centro cuenta con museo, taller de reciclaje, salón de usos múltiples, teatro al aire libre, juegos infantiles rústicos y cabañas. Además, se han creado senderos ecológicos interpretativos en varios puntos de la reserva con información sobre la flora y la fauna que puede encontrarse el visitante a lo largo de los recorridos.

El que visita este lugar se llena los pulmones de aire limpio y sus ojos y alma de la verde exuberancia que estos santuarios boscosos regalan.

No obstante, pese a ser un centro educativo, la gente que vive a los alrededores de San Juan del Monte no quiere entender que no debe tirar la basura, esto porque en esa parte de la montaña no hay servicio de recolección de basura y hay que depositarla en el poblado de Las Vigas, por ello a la gente se le hace más fácil tirarla en el bosque.

Estudiosos del tema coinciden que despertar una conciencia del cuidado del ambiente en los ciudadanos es una tarea muy compleja, pues no se han descubierto fórmulas que hagan ese clic en nuestras mentes; pero aún así, no se debe quitar el dedo del renglón, por ello espacios como San Juan del Monte deben de existir por siempre.

Decretada en 1980 por Hernández Ochoa

Sergio García Domínguez, nativo de Las Vigas, con más de 60 años de edad, hombre de campo que vive cerca de la Reserva San Juan del Monte recuerda que se interesó por la protección del área desde 1978 cuando se llevó el levantamiento y ya por el año de 1980, siendo gobernador de Veracruz Rafael Hernández Ochoa, es que se decreta como ANP.

“La importancia del área en las cuencas hidrológicas es porque contribuyen en el contexto regional, es que en la zona drenan los escurrimientos hacia las cuencas de los ríos Bobos y Actopan, los cuales desembocan en el Golfo de México, permitiendo el desarrollo de grandes centros urbanos y de actividades productivas como la agricultura, la ganadería, desarrollo forestal”.

Dijo que estos suelos del Cofre de Perote actúan como una gran esponja al filtrar grandes cantidades de lluvia para recargar los mantos freáticos, “para que tierras abajo surjan aguas cristalinas para ser utilizadas por los pueblos y ciudades para desarrollar muchas actividades productivas”.

Recordó que desde su adquisición por parte del gobierno del estado, se integró un equipo de vigilantes forestales para el cuidado del bosque, pero con el paso del tiempo éstos han disminuido.

“Durante la sequía de 1995 y de 1998 se registraron incendios forestales en la región, que afectaron parte del bosque de San Juan del Monte. Pero con el paso del tiempo se han ido los guardabosques, al inicio había seis, actualmente somos sólo cuatro vigilantes, nos hacen faltas, pues son necesarios para un estricto control en la apertura, mantenimiento y limpieza de brechas contra incendios”.

Otro aspecto que destacó el guardián de la reserva, es que a pesar de que es un centro educativo, sigue faltado educación ambiental en los ciudadanos de las poblaciones cercanas al área protegida, pues siguen tirando la basura, “debido a que no hay servicio de recolección de basura, la gente de los poblados la deben trasladar hasta el municipio de Las Vigas, pero no lo hacen y la población no entiende que no la debe tirar al bosque”.

Respecto a si hay tala clandestina en dicha reserva, Don Sergio aseguró que no. “En la parte de fuera, ya que son 601 hectáreas, hay otros dos vigilantes más que se dedican al resguardo y vigilancia de todo el bosque. La reserva no tiene clandestinaje, únicamente como estamos a boca de pueblo, lo que nosotros le nombramos un arbolito de 10 centímetros de diámetro y 6 metros de alto, es lo que algunos vecinos cortan y se lo llevan, pero de mil, uno, porque la gente necesita para sus casas, pero en diámetros grandes definitivamente no hay extracción. Ha habido manejo forestal reglamentario por medio de Semarnat, pero es parte del manejo del bosque, pues hay zonas en donde está muy saturado el bosque y requiere de espaciamiento. En el bosque podemos encontrar bosque de pino-encino se encuentran: Pinus pseudostrobus, Pinus patula, Pinus teocote, ciprés, oyamel, aile, encino”.

Un lugar para admirar la naturaleza y hacer deporte extremo

García Domínguez comentó que al año reciben un promedio de más de 3 mil personas, “en diciembre es cuando más gente nos llega a visitar, casi 600 visitantes, y en enero arriba de 800 personas. Vienen grupos escolares, deportistas, religiosos y como también es un centro de investigación, llegan alumnos, profesores e investigadores que realizan identificación de toda la flora y fauna silvestre con la que cuenta la reserva San Juan del Monte”.

Es un centro de educación y de convivencia, insiste el guardabosques, por ello en esta ANP se prohibe cazar, tirar basura, tirar árboles, pastoreo, hacer fogatas y extraer especies. Se puede hacer cabalgata, investigación, ciclismo, fotografía, entre muchas otras actividades al aire libre.

“Debido a que somos poco personal no hemos podido echar a andar el proyecto de hacer más senderos para hacer caminatas a caballo y a pie, en bicicleta y dar por todos los laterales limpieza de brecheo. Hay zona de campismo, pero se tiene que hacer una reserva mediante oficio para que presten una cabaña de acuerdo al grupo a traer. Tenemos dos cabañas, una de usos múltiples y un albergue, en donde hay fósiles de mar y especies de conos de árboles. También se puede hacer mucho deporte de ciclismo, competencias de campo traviesa de motocicletas, rapel, pues hay algunas laderas”.

No hay costos de ninguna índole, dijo, lo único que se pide es que cuiden el lugar, que no dejen basura y no corten nada. Es la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), la que administra el lugar.

La fauna que puedes admirar si exploras el lugar

En San Juan del Monte se han registrado 41 especies de mamíferos, 76 especies de aves, 27 especies de reptiles y 6 especies de anfibios.

Entre las especies más comunes de anfibios y reptiles, existen: lagartija verde (Sceloporus grammicus), lagartija espinosa (Sceloporus mucronatus), chirrionera (Pituophis melanoleucus), cascabel enana (Sistrurus ravus), escorpión (Barisia imbricata), cascabel colorada (Crotalus triseriatus), camaleón (Phrynosoma orbiculare), culebra alistada (Thamnophis proximus), rana arborícola (Hyla eximia).

Entre las aves se pueden observar: zorzal pechirrojo (Turdus migratorius), chara copetona (Cyanocita stelleri), carpinterillo mexicano (Picoides scalaris), jilguero pinero rayado (Carduelis pinus), azulejo gorjicanelo (Sialia sialis), chipe dominico (Dendroica dominica).

Algunos mamíferos que se distribuyen en la reserva son: tlacuache (Didelphis marsupialis), musaraña (Sorex saussurei), armadillo (Dasypus novemcinctus), gato montés (Lynx rufus), cacomixtle (Bassariscus astutus) y coyote (Canis latrans).