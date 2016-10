La historia de Los Lagos en Xalapa

• Se creó el dique para abastecer a una textilera en 1845

Gisela Uscanga.- Fue la fábrica de textiles La Providencia (establecida entre 1835 y 1845) la que dio origen a lo que hoy se conoce como Los Lagos. La fábrica se asentó junto al manantial de Tlalmecapan y Río Santiago, cuyas aguas fueron contenidas por una presa construida en el lugar para asegurar el abastecimiento de agua todo el año y generar energía motriz. La población de ese entonces le dio el nombre de El Dique y ese mismo nombre recibió el barrio.

Pero con el paso del tiempo la fábrica fue demolida y ocasionó que el dique se secara. En el gobierno de Rafael Murillo Vidal (1968-1974) la zona fue reacondicionada y se crearon dos lagos más y para 1973 se inauguró el actual Paseo de los Lagos.

Desde ese entonces a la fecha la zona de Los Lagos, la cual está en el centro de la ciudad de Xalapa, es un sitio de esparcimiento en donde la gente asiste para caminar y relajarse, hacer deporte, jugar, asistir a eventos culturales, entre muchas otras actividades. También es refugio de flora y fauna, llegan allí muchas aves y en sus aguas habitan patos y peces de varias especies.

No obstante, estos lagos artificiales constantemente han sido impactados por la actividad humana, pues desde hace muchos años las aguas residuales de las viviendas que se ubican en la colonia de El Dique se vierten en Los Lagos y, las aguas cristalinas de un manantial que nace por allí se mezcla con las aguas sucias.

Autoridades municipales van y vienen y ninguna se ha preocupado por canalizar estas aguas a una planta de tratamiento y, aunque la actual administración ya ha construido varias plantas tratadoras de aguas residuales, lo cierto es que las aguas sucias de la colonia El Dique siguen contaminando este sitio emblemático de la ciudad.

Recientemente Los Lagos vuelven a ser perturbados, ahora por la necesidad de mejorar la vialidad. Por la zona universitaria circulan diariamente mil 200 autobuses urbanos (24 líneas), 150 vehículos de carga y 4 mil coches particulares; por ello, la administración de Elizabeth Morales García el pasado febrero inicia trabajos para la construcción de un puente vehicular, en la calle Venustiano Carranza y el circuito universitario Aguirre Beltrán, a la altura de El Águila, para dar mayor fluidez al denso tránsito.

Aseguran autoridades municipales que se cumplió con la normatividad ambiental

La cuestión es que para realizar los trabajos la Dirección de Obras Públicas vertió una gran cantidad de arena que ocasionó la mortandad de cientos de peces y; mientras la autoridad municipal asevera que se cumplieron con todas las normativas ambientales, el regidor noveno Alfredo Corona Lizárraga, de la comisión de Ecología y Medio ambiente expresó todo lo contario.

“El Ayuntamiento de Xalapa debió realizar antes de iniciar las obras en El Dique un estudio de impacto ambiental que arrojara las posibles afectaciones a Los Lagos. A las áreas municipales responsables del proyecto sí les tomó por sorpresa las afectaciones al cuerpo de agua por la caída de tierra y materiales de construcción y, aunque los daños son leves, sí habrá consecuencias que deberán resarcirse una vez finalizada la obra en conmemoración a los 700 años de fundación prehispánica de Xalapa”.

Dijo el edil que solicitará a la Comisión de Agua Potable y Saneamiento así como a la coordinación de Medio Ambiente de Xalapa, hagan un estudio sobre la calidad de agua que tiene el tercer y cuarto lago. “De manera rápida haremos la solicitud, pues queremos aclarar la duda de qué tan sucia está el agua y si se puede generar más contaminación”.

Por su parte, la bióloga Clara Tamariz Huesca, coordinadora de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Xalapa, explicó que el pasado 15 de noviembre de 2012 la coordinación a su cargo emitió un dictamen de mitigación en función del reglamento de la Ley 62 de Protección Ambiental de Veracruz y al Reglamento de Servicios Municipales, quien faculta a los ayuntamientos a vigilar obras exentas de evaluación ambiental por parte de la autoridad estatal.

Refirió que sobre el Lago hay un talud de arena, “se disminuyó un poco el nivel del agua para que la arena se asentara. Al igual como pasa en la cuenca cuando llueve el río de revuelve, eso mismo pasó en Los Lagos, la arena se revolvió y por eso tiene un aspecto chocolatoso el agua, pero no tiene contaminación como tal, porque es sedimento y arcilla se van a sedimentar y seguirá ofreciendo el mismo atractivo en alrededor de unos 4 meses. No hay afectación”, aseguró.

La bióloga Tamariz dijo que emitieron a la empresa constructora una serie de medidas de mitigación que debe hacer durante el proceso de construcción.

“Recomendamos a la empresa limitación de velocidad de los vehículos, sus camiones deben estar cubiertos con lonas para que las partículas no se esparzan por el aire, se colocó una bio malla o bio manta que es de calibre 16 para evitar el esparcimiento de la sedimentación”.

En este punto se le preguntó sobre la mortandad de peces que hubo a partir del talud de arena, a lo que respondió que: “En el segundo lago no se han presentado la mortandad de peses, la mortandad de peces es del primer lago y detectamos que tiene escurrimientos de un lavado de autos”.

Igualmente destacó que se apoyaron con la Facultad de Biología y el Inecol A.C. para remediar los daños ambientales. “La Facultad de Biología realizó estudios en los tres lagos para conocer si hay contaminantes, todavía no tenemos resultados de ellos, pero los cuerpos lacustres pueden tener exceso de nitrógeno, de metano, de materiales pesados y en función de eso el Inecol presenta un proyecto que se llama humedales flotantes, las famosas chinampas que existían en la época prehispánica, pero serán con plantas endémicas y harán la regulación y filtración de los sedimentos.

Asimismo, insistió que Los Lagos como parte del atractivo turístico de Xalapa no tiene contaminación, “ni se mató a la fauna endémica ni la flora, hemos estado haciendo saneamiento constate de las tres áreas y vigilancia permanente de que no haya escurrientías. Hay que considerar los servicios ambientales que nos brindan Los Lagos, como es la belleza del entorno, son reguladores del clima, habitan especies endémicas y migratorias, también son depositarios de fijadores de bióxido de carbono a través del fitoplancton que tienen las algas”.

Pocas la ciudades a nivel nacional con lagos artificiales

Mientras tanto, el director de la Facultad de Biología de la UV, Héctor Narave Flores, dijo que son muy pocas las ciudades del país las que tienen lagos al interior, en el corazón de la ciudad, “Xalapa es de las pocas ciudades que tiene este recurso paisajístico valioso”.

Igualmente, comentó que dos catedráticas de la Facultad de Biología las investigadoras, Elizabeth Viveros y Clementina Barrera, realizaron un estudio del inventario de peces, de microorganismos que hay en los lagos, se analizó la carencia de agua, se han encontrado tortugas de la zona sur que las llaman pochitoques, hemos encontrado el pez diablo, es el que ocupan en las peceras para limpiar los cristales hasta de un kilo y medio; a pesar del impacto que han tenido Los Lagos se sigue manteniendo una diversidad acuática que es acorde a un cuerpo de agua urbano”.

Refirió el académico que todo se está haciendo con equipos de laboratorio, se están haciendo análisis desde una perspectiva científica y fuera de cualquier interés político.

“Para nosotros es un gusto trabajar en Los Lagos porque es parte de nuestro entorno universitario, estamos involucrando a estudiantes, incluso saldrán algunas tesis de este estudio de Los Lagos.

Saneamiento del agua con plantas acuáticas

Por su parte, Martín Aluja, director del Inecol AC, detalló que el Consejo interno aprobó un proyecto de la doctora Eugenia Olguín, para trabajar con plantas acuáticas nativas como un mecanismo de bioremediación del agua, es decir, filtrarán mucho de los componentes contaminantes orgánicos (heces fecales y materia orgánica) que caen en ese lago.

También el Inecol planteó al Ayuntamiento de Xalapa que se canalicen varios drenajes de la zona de El Dique a la planta de tratamiento para que dejen de impactar el Lago, pues de lo contrario sería muy complicado resolver desde su raíz el problema.

“Como parte del proyecto integral de saneamiento propusimos que se canalicen los desagües de aguas sucias a la planta de tratamiento y, una vez logrado esto, limpiar los Lagos con el uso de estas plantas acuáticas nativas y, fuimos muy específicos en que no se usen plantas acuáticas exóticas, hay normas internacionales por parte de la FAO y hay algunas plantas internacionalmente proscritas porque se vuelven un problema una vez que se introducen en ciertos medios acuáticos”.

Explicó el doctor Aluja que uno de los problemas que se generan en los lagos artificiales en general es que muchas veces se presenta mortalidad de peces por falta de oxígeno, “cuando hay demasiada materia orgánica en un cuerpo de agua, la transformación de esa materia por las bacterias, por todos los agentes biológicos obviamente genera un déficit de oxígeno por eso hay mortandad masiva de peces. Lo que hay que cuidar es que no haya una concentración tal de materia orgánica que provoque déficit de oxígeno”.

Dijo que Los Lagos sirven para mitigar la temperatura a nivel local, “es decir absorbe mucha radiación solar y eso hace que la temperatura alrededor de los Lagos sea más agradable, ese es un beneficio enorme para la sociedad, por eso es agradable caminar a su alrededor porque relaja mucho. Un lago aunque sea artificial genera hábitat para la fauna, como aves y peces”.

Igualmente un espacio como Los Lagos es un espacio de convivencia social y, “precisamente este tipo de espacios hacen mucha falta a todas las ciudades de México, hay muy poco lugares para convivir”.

Comentó el director del Inecol que Los Lagos forman parte del entorno de Xalapa, “lo que tenemos que hacer es cuidarlos por eso el Inecol ofreció el apoyo, pero no son soluciones sencillas y ningún problema ambiental se va a resolver de un día para otro. Si ya hubo algún tipo de afectación a Los Lagos éstas serán temporales”.

Expresó que la sociedad tiene que estar consciente de que el mundo perfecto no existe”, si queremos tener vehículos tenemos que tener puentes, calles, asfalto y cemento. Xalapa con todo su parque vehicular es cosa de locos, el crecimiento de la ciudad y la necesidad de generar obras e infraestructura para la sociedad terminan afectando el ambiente, Los Lagos están ahogados en un mundo de vehículos, cemento y contaminantes. Si queremos un lago sano tenemos que poner de nuestra parte para exigir transporte público de calidad y promover que no se use tanto el vehículo, pues nunca va a alcanzar vialidades ni libramientos si estamos incorporando estas tasas de vehículos, es inviable”.