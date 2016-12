Xico se pone ‘trucha’

• 40 familias que se dedican al cultivo de peces





Gisela Uscanga, Xico Viejo, municipio de Xico, Ver.- Viajan de manera subterránea corrientes hídricas que nacen en el Cofre de Perote y surgen como aguas cristalinas cuesta abajo, formando nacimientos, que ya juntos se transforman en un gran río. Estos nacimientos son aprovechados por 40 familias de la comunidad de Xico Viejo para producir truchas en estanques con agua corriente del río helado. Para cultivar truchas la temperatura del agua debe ser inferior a 22 grados, en promedio 17 grados.





En esta parte veracruzana montañosa el cultivo de trucha es una de las principales fuente de autoempleo que poco a poco ha ido adoptando la población. Pero no se detona porque los apoyos gubernamentales son escasos y, por si fuera poco, los requisitos que exigen, hacen que la población se inhiba y prefieren quedarse en el anonimato.





“Los principales productores de truchas en México son: el Estado de México, Puebla y Guerrero en su zona montañosa y fría. Veracruz ocupa el quinto lugar, pero apenas empieza a repuntar y su aportación es mínima. Las granjas donde se cultivan las truchas están en Coatepec, Huatusco y Tlalnelhuayocan, en general en la zona montañosa central. Se comercializa de preferencia en Xalapa y Coatepec”, comentó Diego Esteban Platas Rosado, presidente nacional y estatal de Acuacultores Veracruzanos.





Y, aunque asegura que la cría de truchas es una buena alternativa para los productores acuícolas veracruzanos y, pese a que algunos han incursionado en esa actividad, no la han sabido explotar a todo su potencial. “Veracruz produce un millón de toneladas al año, que no alcanza para satisfacer ni siquiera la demanda local, mucho menos para contribuir al consumo nacional que tampoco es alto, a diferencia de Canadá y Estados Unidos”.





Empero, lamentó que al igual que otras cadenas productivas agrícolas, el incremento de los insumos, así como la tecnificación del campo, generen que no haya más crecimiento, “ahorita tenemos el problema del aumento en el precio del alimento, subió en 19 por ciento en los últimos meses. Nosotros creemos que con avance tecnológico, asesoría técnica y construcción de granjas modernas podemos ser competitivos a nivel nacional y a nivel internacional”.





Por cuanto hace al consumo de este nutritivo alimento, Platas comentó que el escaso consumo de trucha se debe al poco conocimiento que se tiene de ella, relacionada con los países de Norteamérica, como algo exótico y no como un producto que desde hace años ya es mexicano, “por eso se puede tener la creencia equivocada de que es cara o difícil de preparar para comerla, cuando en realidad no lo es y su precio es casi el mismo que el de especies tan comunes para los mexicanos como la mojarra tilapia u otras especies”.





Agregó: “Pero al paso del tiempo ha empezado a incorporarse a la gastronomía local y en consecuencia, a prepararse con ingredientes comunes en México. Hay platillos locales que están inventando en Coatepec, por ejemplo al cacahuate, que están inventando localmente, así como preparaciones internacionales en algunos restaurantes. En Canadá y Estados Unidos la consumen en filete; aquí la consumimos entera al estilo mariposa: se abre la trucha, se le sacan las espinas y se consume entera”.





Insistió Diego Platas en que en el puerto de Veracruz y sus alrededores es casi inexistente el consumo de la trucha y las personas no tienen idea de qué hacer con ella. No saben cómo prepararla y mucho menos, cómo comerla.





Las Bugambilias un proyecto familiar que nació hace 10 años

La familia Yobal Gálvez es una de las familias xiqueñas que viven del cultivo de la trucha y a 10 años de que pusieron su granja acuícola son ya grandes distribuidores de este rico alimento. Su principal mercado es la ciudad de México y los restaurantes de Coatepec, Xalapa y Xico. No obstante, no han podido acceder a ningún proyecto productivo federal o estatal por no contar con el permiso de aguas nacionales, el cual otorga la Conagua con requisitos casi imposibles de cumplir. Pero además, si llegasen a cumplirlos, implicaría colocar un medidor, lo que se traduciría en pagar altos costos por el uso de este líquido vital por lo caudaloso del río.





Francisco Xavier Yobal Gálvez es uno de los cuatro hermanos que trabaja en el negocio a familiar. Narró que hace 10 años su padre empezó con el cultivo de la trucha y hasta hoy es quien los sigue guiando. Son cuatro hombres apoyados por sus respectivas esposas. El criadero Las Bugambilias es el más grande de Xico pues tiene la capacidad de producir hasta 100 mil truchas en diferentes etapas de crecimiento.





“Nosotros sin saber construimos nuestros estanques, sólo guiándonos por la topografía del terreno, aprovechando la caída del río; ahora en Xico Viejo existen 40 granjas de traspatio del cultivo de trucha, gracias a tantos nacimientos que hay en la zona, la gente hace sus estanques o dos aunque sean pequeños en donde llegan a meter hasta mil crías, incluso cuando a nosotros nos llegan una remesa de 40 mil alevines (cría de trucha), les avisamos y les vendemos, porque a estas familias no les conviene ir a la ciudad de México a comprar el alevín. Las transportamos con oxígeno y las traemos a los estanques”.





Todo lo que hoy tienen ha sido gracias a su tenacidad y esfuerzo, pues desde sus inicios no han podido acceder los apoyos gubernamentales, ya que piden permisos de aguas nacionales otorgado por la Conagua, permiso que a decir de los acuacultores son casi imposibles de adquirir; “pero además, al tener un permiso de esos tendríamos que instalar medidor de agua”.





“Hay muchos proyectos para alevines (cría de trucha), proyectos de procesar alimento de pescado, para material de construcción de granjas, pero al no contar con este medidor de agua no nos dan nada; lo que pasa es que si ponemos medidor, este río no da dos pulgas de agua, entra demasiado y, calculamos que podríamos andar pagando como 10 mil pesos mensuales de agua, si no es que más”, comentó Francisco Xavier.





México, Coatepec y Xalapa sus principales mercados





Yobal Gálvez explicó que en ese momento tenían una producción de 15 mil juveniles, 20 mil truchas ya 11 centímetros y 15 mil de alevines, truchas bebés, dijo y, en producción para engorda 3 mil 500, al tiempo de comentar que eran pocas, porque es mucha la demanda.





En Las Bugambilias es grande la infraestructura para la cría de truchas, “tenemos canaletas chicas, que son como unas cunas para las bebés, son más fácil para asearlas, de allí pasan a la canaleta larga cuando llegan a la edad juvenil, posteriormente se pasan a los estanques de engorda que son más grandes. La trucha tarda en crecer 8 meses para llegar a un tamaño de 350 gramos. Les damos de comer un alimento balanceado a base de proteínas y harinas de pescado y uno que otro cereal, pero su base es el pescado porque son carnívoras”.





Las distribuyen a la ciudad de México, “llega una empacadora que se llama El Pedregal y ésta surte a las tiendas comerciales de la ciudad de México, como ya tiene código de barras, las empaqueta al alto vacío para su venta. Cada cuatro meses mandamos cerca de 2.5 toneladas, además también distribuimos a los restauranteros locales de Coatepec, como es el Tío Yeyo y Tucanes, un poco, porque cuando no tenemos tienen que buscarle. Entre Xalapa y Coatepec vendemos cerca de 800 kilos mensualmente”.





El kilo se vende vemos a 70 pesos y el kilo de alimento está a 20 pesos, “le venimos ganando 40 pesos a cada trucha, pero a esos 40 pesos le agregas el tiempo invertido en el cuidado, pues tarda 8 meses para llegar a su tamaño óptimo. Es un cuidado de todo el día. Sí es redituable, pero tiene sus riesgos, porque si llega una creciente del río y trae piedras, nos echa a perder los estanques, te mata las truchas, porque tenemos que cerrar las compuertas y se quedan sin oxigenación”, concluyó Yobal Gálvez.





Aguas heladas para sus truchas

Celso Hernández Aponte, de la Sociedad Solidaridad Social de Cultivadores Truchas, de Coatepec y excoordinador General de Medio Ambiente, en el sexenio de Miguel Alemán, aseguró que al menos hasta el 2010 México producía suficientes truchas no sólo para autoconsumo sino incluso para exportar.





“En el 2010 ya se vendía trucha mexicana en Estados Unidos, pero también empezaba a acaparar los mercados de turismo regional, sobre todo en el sureste mexicano, como Oaxaca y la Riviera Maya. La trucha se vende al Estado de México. Esa trucha se filetea, se ahúma el filete, se mete a su patente, a los centros comerciales de Estados Unidos. Nosotros hemos vendido trucha de 800 gramos a un kilo, a la empresa de los hermanos Almazán”.





Faltan apoyos gubernamentales

Es así que David Montesinos, coorinador de sanidad del Comité de Sanidad Acuícola y Pesquero Veracruzano, reconoció que en la entidad hace falta capacitación para que los productores de trucha puedan mejorar e incrementar su producción, ya que los gobiernos destinan pocos recursos, pues al año reciben 3 millones de pesos que deben dividirse entre productores de cuatro especies distintas de peces.





“Aunque tenemos detectados capacitadores especialistas tanto de México como del extranjero para las distintas especies, no los podemos traer por falta de presupuesto. En la zona de Xalapa existen cerca de 170 productores de trucha que abarcan los municipios de: Perote, Xico, Coatepec, Xalapa y San Andrés Tlalnelhuayocan, entre otros. Atendemos alrededor de 70 unidades de producción, mismas que son vigiladas para que no presenten ningún tipo de enfermedad”.





Finamente, explicó que el trabajo del Comité es vigilar que las truchas estén a salvo de cualquier enfermedad que afecte su producción, “lo que hacemos es ir a las unidades, monitoreamos tanto cuerpos de agua, la salida, la entrada, lo que son pozos, el agua de estanque y también organismos juveniles, cría y adultos y, aunque gracias a los monitoreos en Veracruz no existen ningún tipo de contaminación, es necesaria la preparación para quien se dedica a la cría de estas especies para evitar cualquier padecimiento”, concluyó Montesinos.