Mujeres con muchos huevos

• Productoras de la región se encargan de criar las mejores gallinas





Gisela Uscanga, Municipio de Xico, Veracruz.- ¿Le gustaría una mañana desayunar unos huevitos al gusto, con la seguridad de que no contienen desechos agrícolas e industriales, altos en proteínas, sabrosos y fértiles, en lugar de huevos con altos niveles de colesterol, sabor a pescado e infértiles, que son los que consumimos de manera ordinaria? Pues sí existe un huevo orgánico, ya que las gallinas que lo producen crecen en las comunidades aledañas a Xico y el municipio de Ixhuacán, allá en las altas montañas.





Este huevo lo distribuye en Xalapa y hasta la ciudad de México, la Cooperativa Mujeres con Huevos, cuyo centro de acopio se ubica en el poblado de Xico. Aquí la historia de estas mujeres indígenas que gracias a la Escuela de Ciencias Ecológicas de Xico y a la Fundación W.K. Kellogg, idearon este proyecto sustentable que buscó apoyar la economía de las mujeres rurales, carentes de ingresos económicos.





La gripe aviar no fue para nada un problema para la Cooperativa Mujeres con Huevos, ya que la forma tradicional de crianza de las gallinas y los gallos, en pequeñas unidades de traspatio, su alimentación a base de granos enteros o molidos de producción local (maíz y trigo), más hierbas e insectos que van cosechando ellas mismas, además de que andan sueltas, ya sea en el patio del gallinero o libres, evitan cualquier tipo de contaminación externa.





No obstante, este panorama no fue así para los vendedores de pollo, ni para los tenderos que venden huevos de granjas avícolas en sus misceláneas. A los vendedores de pollo les bajó la venta hasta en un 60 por ciento, pues la gente dejó de comprarlo por temor a la gripe aviar y, a los tenderos, les subió la caja de huevo, de 390 que les costaba, la tuvieron que comprar a 150 pesos más, lo que originó que se vendiera el huevo al consumidor de 1.50 a 1.80 pesos.





Un estricto control de calidad





Dora Gálvez Juárez, presidenta de la Cooperativa de Mujeres con Huevos, narró que esta idea surgió de la Asociación Civil de Escuelas de Ciencias Ecológica de Xico, de donde se derivaron dos proyectos ecológicos: el mercado ecológico Xicote y Mujeres con Huevos, éste último proyectado hacia las mujeres de las zonas rurales que tienen sus gallinas, pues debido a que no contaban con un lugar específico a donde vender sus blanquillos, por lo que ahora la Cooperativa, ubicada en pleno corazón de Xico, es el lugar de acopio y de allí, se distribuyen a diferentes tiendas.





Para empezar a trabajar las mujeres de una comunidad se organizan y forman un grupo. En el grupo las mujeres se compran el huevo y se capacitan sobre cómo producir mejor. Cada grupo de mujeres tiene un comité que se encarga de revisar los huevos al recibirlos y vigilar el sistema de producción.





“Producir un buen huevo requiere de gallinas saludables y para eso es necesario respetar a la naturaleza de la gallina: Las gallinas viven en parvadas no en jaulas, necesitan un patio dónde rascar y un gallo que las atienda”.

Narró que son gallinas criollas, es decir, no se mezclan con otro tipo de gallinas externas, “no comen alimento, sólo maíz que se produce en la zona, e insumos que se producen en cada huerta. Cada productora tiene su unidad de traspatio y tienen la capacidad de gallinas que ellas creen pueden atender, tienen gallinero; el lugar donde depositan el huevo tiene que estar seco, limpio y recogerlo cada vez que lo van poniendo para que no pierda su calidad. El huevo si se calienta se echa a perder más pronto, porque empieza a empollar”.





Puntualizó Gálvez Juárez que el alimento que reciben es libre de todo producto de animal, excretas, hormonas, otros aditivos y transgénicos, “llevamos vacunación tripe aviar (afluencia, nicaztle) cada tres a seis meses y, como no comen alimento convencional, por eso en la Cooperativa no tenemos esos problemas de salud animal. Además de que el huevo dura como un mes fuera del refrigerador, éste es más nutritivo, colesterol más bajo”.





Actualmente la Cooperativa Mujeres con Huevos tiene en activo 40 mujeres productoras, “vienen a dejar sus huevos de las comunidades de Matlalapan, Xico Viejo, Tonalaco, Micoxtla, Tlaculolan, Uxtlapa, Coxmatla y ajenas al municipio de Xico y que son del municipio de Ixhuacán, tenemos a Monte Grande”.





Huevos hasta la ciudad de México





Este sistema tiene todo un proceso, cada mujer marca sus huevos con el número de su grupo y su número personal, el huevo se revisa antes de empacarse y después se empaqueta, se etiqueta y se distribuye.





“Cada mujer tiene en promedio de 15 a 100 gallinas, las mujeres que tienen 15 gallinas producen de 70 a 80 huevos a la semana, las que tiene 100 gallinas producen hasta 200 huevos por semana”.





“En promedio mandamos entre 180 y 200 huevos a Xalapa cada semana, que se pueden comprar en la tienda naturista Hojas Verdes (Murillo Vidal) y en la tienda Xoxoc (Allende) y cuando mandamos a la ciudad de México, se manda cada 15 días, se mandan de 700 a mil huevos, dependiendo la producción. México es nuestro mayor consumir y se venden en una tienda que se llama de The Green Corner”.





El huevo a la venta al público se da a 3 pesos, a las mujeres productores se les paga a 2.30 cada uno y a la venta, depende de la tienda.

Así que ya sabe a dónde dirigirse a comprar sus huevos sanos y orgánicos, o si gusta ir a pasear a Xico, se ubican en la calle principal, a media cuadra de la iglesia.





A vendedores de pollo sí le pegó la gripe aviar





Para saber qué tanto impactó la gripe aviar a vendedores de pollo destazado, se entrevistó a unas personas del Mercado Jáuregui, los cuales coincidieron que les afectó en demasiada, pues además de que les encarecieron el pollo, la gente dejó de consumirlo por temor a la gripe.





Las ventas se les desplomaron de un 40 a 60 por ciento, además de que el factor vacaciones, también tiene mucho que ver.





“El precio de pollo estaba a 24 pesos, ahorita lo tenemos 27.50 pesos, nos lo aumentaron hasta 300 pesos más y a duras penas sacamos la venta del día, por eso tenemos que comprar menor”, dijo doña Petra.





Es por ello que vendedores de pollo exhortan a la población a que consuman el pollo, pues aseveraron que el pollo con gripe aviar se originó en el estado de Jalisco y no en Veracruz, “si hubiera gripe aviar en el estado no hubiera pollo, porque se mueren. De hecho el pollo de aquí se lo están llevando a Jalisco la mayoría. El pollo lo traen de Córdoba”, comentó doña Petra Mejía Benítez





Por su parte el señor Gervasio López Morales, dijo que el pollo que él adquiere se lo traen de Tehuacán, Puebla, “si se piden 30 pollos se están pidiendo 15 a 18 pollos, además de que nos aumentó el precio, el pollo se lo están llevando a Jalisco. La pechuga en promedio la están dando de 32 a 35 pesos, pero cuesta sacar el pollo para sacar el costo. Yo a la semana antes de lo de la gripe vendía 800 pollos, ahorita apuradamente 700 pollos, incluso he tenido semanas que saco 400 pollos”.





“No tenemos casi venta, porque la gente teme a enfermarse, pero lo de la gripe aviar es en Jalisco no en Veracruz, pero la gente no entiende eso, por eso nos bajaron las ventas, ando comprando ahorita 15 pollos y luego no se nos acaba, por eso espero que pasando esta gripe y el retorno a clases, nos incrementen las ventas, que se nos bajó hasta en un 60 por ciento”, comentó la señora Catalina Ruiz.





Para la región de Xalapa los mayores distribuidores de pollo son la familia Muñoz, Arturo Bravo y la empresa Servipollo.